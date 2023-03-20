Сталінград навпаки: Гіркін порівняв окупантів з гітлерівцями та очікує провал РФ у Бахмуті

Бої навколо Бахмута схожі на битви Сталінградської битви, пише "Стрілок".

Ігор Гіркін / Скріншот

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) прогнозує ганебний провал російських окупантів у боях за Бахмут Донецької області.

При цьому він не соромлячись пише про те, що дії окупантів РФ можна порівняти з діями німецько-фашистських загарбників.

Водночас "Стрілок " вирішив, що бої навколо Бахмута схожі на битви Сталінградської битви. Тільки цього разу російські загарбники повторюють помилки німецьких окупантів.

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Він нагадав, що під час боїв за Сталінград радянське військове командування зуміло нав'язати німецьким військам тривалий і безперспективний бій на виснаження, а саме готувалося до наступу. Німці тоді були впевнені, що зможуть відбити атаку.

Воєначальники РФ в боях за Бахмут можуть повторити допущені Вермахтом в кінці 1942 помилки, додав Гіркін.

Раніше Гіркін знову пройшовся по міністру оборони РФ Шойгу. Він назвав його "тупим, як пробка" і заявляв, що Шойгу "рідкісне поєднання дурня, злодія і мерзотника".

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

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