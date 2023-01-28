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Постійний штурм та обстріли: у ЗСУ розповіли про жорсткі бої у Вугледарі

28 січня 2023, 22:45
Російські окупанти намагаються вийти на адмінкордони Донецької області.
Украинские военные, ВСУ
ЗСУ продовжують обороняти Вугледар / Колаж фото 93 ОМПБр Холодний Яр, 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка

Російські окупанти намагаються прорвати оборону Вугледару в Донецькій області. Протягом доби ворог провів 34 штурми. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Росіяни завдали майже 300 ударів різними системами залпового вогню та артилерією.

"Зараз вони також там концентрують сили, концентрують такі агресивні потужні удари по нашій обороні. За цю добу вони 299 ударів різними системами залпового вогню, артилерією завдали у цьому напрямку, провели 34 штурми. Але їхні всі дії не увінчалися успіхом, вони зазнавали втрат, зокрема, 108 людей було вбито, 136 окупантів було поранено", - сказав Череватий.

Окупанти хочуть прорвати лінію оборони ЗСУ в районі Вугледара, щоб потім просуватись у бік Покровська та Добропілля. Вони сподіваються, що їм вдасть захопити Донецьку область.

"І мета їхня на цьому напрямку і на напрямку Бахмуту – захопити українську Донеччину і подати як певну ціль так званої "спеціальної воєнної операції", нібито звільнення народу "ЛНР" і "ДНР". Цих термінів у них вже було поставлено дуже багато, проте жодний з тих термінів не увінчався успіхом, вони завжди зазнавали поразки", - додав речник.

Раніше представник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий розповів, що окупаційні війська Росії намагаються прорвати оборону армії України в районі Бахмута і Вугледара, щоб отримати можливість просунутися далі – на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ. Росіяни хочуть захопити всі райони Донецької та Луганської областей, щоб показати досягнення проміжних цілей війни проти Києва.

Нагадаємо, аналітики ISW раніше зазначали, що російські загарбники можуть навмисно здійснювати невеликі атаки на більшій частині лінії фронту, щоб відволікти Збройні сили України і тим часом здійснити вирішальну наступальну операцію на Луганщині.

Інші новини:

війна в Україні Вугледар вторгнення Росії війна на Донбасі
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