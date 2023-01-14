Танки Challenger 2 та артсистеми: Британія дасть Україні потужну зброю для перемоги над РФ

Великобританія інтенсивно працює з міжнародними партнерами, щоб надати підтримку Україні.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак провели переговори / president.gov.ua

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", - йдеться в повідомленні на сайті британського уряду в суботу.

Прем'єр підкреслив, що він і весь уряд Великобританії будуть інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб надати підтримку якомога швидше, що дозволить Україні виграти війну і забезпечити міцний мир.

Згідно з повідомленням, Сунак і Зеленський обговорили хід військових дій, зокрема, послідовні українські перемоги, які відтісняють російські війська і посилюють їх військові і моральні проблеми. "Вони погодилися з необхідністю скористатися цим моментом, прискоривши глобальну військову і дипломатичну підтримку України", - зазначили в уряді.

У свою чергу Зеленський подякував Сунаку за надання військової підтримки українській стороні.

"Завжди потужна підтримка з боку Великобританії стала непробивною і готовою до викликів. У розмові з прем'єр-міністром Ріші Сунаком подякував за рішення, які не тільки посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що Великобританія розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією.

Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу.

Challenger 2 ("Суперник")

Основний бойовий танк сухопутних військ Великобританії. Бойова маса 75 тонн, екіпаж 4 людини.

Озброєння:

Гармата 120-мм L30E4;

Довжина ствола, калібрів 55;

Боєкомплект гармати 52;

Приціли: комбінований стабілізований SAGEM з вбудованим лазерним далекоміром, Нічний тепловізорний, телескопічний монокулярний, перископічний панорамний стабілізований;

Кулемети: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм l37a2.

Нагадаємо, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна і Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з Крюковим навантаженням HX 8x8.

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