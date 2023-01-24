Шольц наважився: Німеччина відправляє Україні роту танків Leopard 2 - Spiegel

Берлін надасть Києву як мінімум одну роту танків німецького виробництва Leopard і дозволить іншим країнам передавати німецькі бойові машини Україні.

Шольц декілька місяців не міг зважитися передати Україні танки Leopard 2 / Колаж Bundeswehr / David Karafa, УНІАН

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після декількох місяців коливань ухвалив рішення про передачу танків Leopard Україні. Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. Інші країни також отримають дозвіл від Берліна на відправку бойових машин.

Як повідомляє Spiegel, згідно з даними журналістів, Німеччина передасть мінімум одну роту танків Leopard 2A6.

Союзники України, в тому числі і країни Скандинавії, мають намір передати Києву основні бойові танки Leopard 2.

Уряд ФРН планує дати дозвіл на експорт цих танків. Наприклад, такий дозвіл може отримати Польща.

За інформацією видання, танки Leopard передадуть Україні із запасів німецької армії (Бундесверу). При цьому в певній перспективі для передачі Києву можуть підготувати і нові бойові танки з німецьких запасів.

Відзначається, що раніше Партія зелених і Вільні демократи посилили тиск на канцлера Шольца, щоб він ухвалив рішення про передачу танків Leopard Україні.

Leopard 2 для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше анонсував швидку передачу Німеччиною танків Leopard 2 Україні. Також він підкреслював, що Берлін дозволить іншим країнам реекспорт танків.

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак говорив, що ФРН вже отримала запит від Варшави на передачу Leopard 2. Раніше польська влада заявляла про свій намір передати Україні танки навіть у тому випадку, якщо Німеччина не надасть свого дозволу.

Видання ABC News повідомило, що країни Заходу на Раммштайн-8 домовилися передати Україні до 100 танків.

Серед них Польща, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди та Данія.

Загроза наступу Росії: