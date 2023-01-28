"По-тихому задвухсотився": ЗСУ ліквідували російського топ-офіцера

Ліквідований майор був начальником штабу російського батальйону зв'язку.

ЗСУ ліквідували російського майора / Колаж фото Анатолій Штефан, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Українські військові ліквідували російського майора, який був топ-офіцером в одному з батальйонів російської армії. Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Російські пропагандисти повідомили про те, що начальник штабу майор Олег Горбенко став "двохсотим".

"Начальника штабу 674 окремого батальйону зв'язку майора Олега Горбенка за традицією прикопали по-тихому. Дитяча мрія про діда на палиці здійснилася", - написав Штефан.

Нагадаємо, в Росії, не доїхавши на фронт, помер мобілізований Євген Дузь із Зауральського Челябінської області. Оскільки всі гроші сім'я росіянина витратила на те, щоб зібрати його на війну, ховати окупанта довелося в борг.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 19-річний танкіст Андрій Малих з Бурятії. Торік він знявся в пропагандистському ролику для росТБ і хвалився нібито знищенням українського танка.

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