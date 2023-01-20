glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

З Leopard і Challenger 2: генерал-розвідник спрогнозував терміни контрнаступу ЗСУ

20 січня 2023, 13:14
Для ефективного контрнаступу ЗСУ потрібно як мінімум 300 танків, упевнений Микола Маломуж.
леопард, Leopard
Союзники обговорюють передачу Україні західних танків / Bundeswehr/David Karafa

Передача танків Польщею та Британією стане суттєвим внеском в оборону та майбутні наступальні операції ЗС України.

Про це заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в ході чату в Главреді.

"Втім, та кількість танків, яку нам зараз готові передати, недостатня для ефективної оборони, а, тим більше, контрнаступу. Навіть якщо нам дадуть 40-50 танків в рамках британських і польських поставок", - пояснив він.

Екс-глава СЗР каже, що танки в такій кількості не стануть вирішальним фактором, але вони будуть корисними на полі бою на тактичному рівні.

"Хоча, якщо об'єднати можливості цих танків з можливостями іншої техніки, зокрема, самохідних установок і ракетних систем, які будуть знищувати резерви і вогневі засоби противника, це може зіграти істотну роль на певному напрямку, наприклад, Бахмутському, адже так може бути створене невелике ударне угруповання", - упевнений він.

Співрозмовник звернув увагу на те, що для ефективного контрнаступу ЗСУ потрібно як мінімум 300 одиниць танків.

"Тобто Україні потрібні й інші пакети допомоги, які нам обіцяють Німеччина, Франція, Італія, США і Канада. Найближчим часом Збройним силам України будуть передані не тільки легкі танки, бронетранспортери і бойові машини піхоти, а й потужні танки Abrams, Leopard і Challenger 2. У комплексі це вже будуть потужні бригади, які зможуть відігравати значну роль у процесі майбутнього наступу.

Байден нещодавно заявив, що наближається вирішальний етап війни, і Україна перейде до наступальної операції. Важка техніка, в першу чергу, танки, буде дуже актуальною, і вона повинна надійти в Україну вже в найближчі місяці, щоб ми могли в кінці зими або початку весни почати ці операції", - додав Маломуж.

Нагадаємо, глава оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про те, що після поставок Україні бойових машин піхоти Marder, варто чекати передачі ЗСУ німецьких танків Leopard.

Як пояснила вона в Twitter, це стало результатом зміни позиції федерального уряду Німеччини.

"Це велике полегшення, що федеральний уряд і особливо канцелярія, нарешті, прокладають шлях для поставок танків в Україну", - пише вона.

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", - йдеться в повідомленні на сайті британського уряду в суботу.

Інші новини:

танки Микола Маломуж війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:01

"Шольцу нікуди буде діватися": генерал пояснив, чому Україна все ж таки отримає танки Leopard

13:59

США дратують викрутаси Німеччини щодо танків Leopard 2 - CNN

13:58

Аналог ATACMS: Британія планує передати Україні далекобійні ракети - CNNВідео

13:30

"Я ридаю": Волочкова повідомила про результати походу до лікаряВідео

13:30

Навіщо потрібно регулярно гладити свого кота: чотири неочікувані причини, які вас здивуютьВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:14

З Leopard і Challenger 2: генерал-розвідник спрогнозував терміни контрнаступу ЗСУВідео

13:00

Гороскоп на 21 січня 2023: Рибам - гармонія, Дівам - емоційність, Тельцям - романтика

12:38

Потап і Настя замість Путіна: в Росії судитимуть діджеяВідео

12:34

Танки, далекобійні ракети й F-16 для ЗСУ: Зеленський потужно звернувся до учасників РамштайнаВідео

Реклама
12:12

2022 року ЗСУ отримали 60 авто та 60 дронів за сприяння Favbet Foundation

12:00

"Ми відкриті, немає табу": Нідерланди готові поставити в Україну винищувачі F-16

12:00

Джон Ледженд і Кріссі Тейген розсекретили ім'я і стать новонародженої дитини

12:00

Путін забагато знає і до трибуналу може не доїхати – Володимир Огризко

11:59

Штаб ПВК Вагнера злетів у повітря: ЗСУ підірвали в Соледарі склад окупантівВідео

11:37

Гороскоп Таро на лютий 2023: Овнам - перемога, Тельцям - фарт, Близнюкам - великі зміниВідео

11:32

Орендували житло за тиждень до трагедії: у Дніпрі загинула сім’я, тіло 1,5-річного сина досі не знайшлиВідео

11:32

Атака на ворога, що окопався: у Пентагоні оцінили перспективи контрнаступу ЗСУВідео

10:42

До бункера Путіна в Підмосков'ї терміново перекинули систему ППОВідео

10:36

Критик Артемій Троїцький викрив Миколу Баскова і Філіпа Кіркорова в проституції

10:25

"Заїжджай в гості: горілки вип'ємо, ведмедя погладиш": росіяни відреагували на пост Уілла Смітта з російським трекомВідео

Реклама
10:24

Патрушев в істериці: ЗМІ розповіли про скандал у Кремлі через війну в УкраїніВідео

10:10

У Броварах загинула мама трьох малолітніх дітей: тіло знайшли під завалами садочкаВідео

09:53

ЗСУ знищили комбрига-артилериста окупантів – полковника РФВідео

09:43

У Москві з переляку витягли дві системи ППО на дахи будинків: мережа захлинається сміхом

09:27

"У дублера загострення": ЗМІ розповіли про проблеми з двійником ПутінаВідео

09:21

Ходжес розповів, яке озброєння необхідно Україні для перемоги над РФВідео

09:00

Весна стане вирішальним етапом війни, Україна йде в наступ – генерал Микола Маломуж

08:42

РФ готова до нового масованого обстрілу: звідки окупанти можуть бити ракетамиВідео

08:41

Якщо армія Путіна випередить ЗСУ, ситуація може бути небезпечною - генерал Романенко

08:34

"Не виключаю їхнього божевілля": полковник ЗСУ пояснив, чи піде РФ у великий наступ на ЛуганщиніВідео

08:32

Гороскоп на сьогодні 20 січня: Водоліям - розчарування, Скорпіонам - руйнування планівВідео

08:22

Царі впертості і закостенілості: знаки Зодіаку, які ніколи не змінюються

07:49

Директор ЦРУ таємно приїжджав до Києва, щоб розповісти Зеленському про плани РФ - Washington Post

07:41

Stryker і Bradley, ракети до HIMARS та інше: США оголосили про нову військову допомогу УкраїніВідео

06:55

Вторгнення в Україну з території Білорусі може розпочатися наприкінці 2023 року - ISW

06:44

Росія остаточно визначилася зі своїм майбутнім: концтабори, геноцид і війниПогляд

05:00

Пенсії військовим в Україні в 2023 році: чи буде підвищення і які очікуються виплати

04:30

Результат вас здивує: як дізнатися характер людини за формою брівВідео

03:25

Які рослини люблять золу, а які - ні: коли застосовувати популярне добриво

03:20

Неможливо смачний Тірамісу, як в Італії: рецепт завжди виходить у всіхВідео

Реклама
02:05

"Баффі" Сара Мішель Геллар показала стрункі ніжки в короткому до непристойності міні

01:39

Росія готується до війни на своїй території – ПодолякВідео

01:35

Самі собі робимо гірше: 6 помилок під час прибирання, які приведуть до жахливих наслідків

01:29

"Рот був набитий склом": моторошна історія людей, які дивом вижили під час ракетного удару в ДніпріВідео

01:09

"Зароджується протистояння" : між Путіним і Пригожиним зростає серйозна напруга-BellingcatВідео

00:57

"Крим стане островом": ЗСУ контрнаступають у Запорізькій області – полковник СБУВідео

00:51

Всього 2 прості речі залучать удачу на весь тиждень: прикмети на 20 січня, які не можна порушуватиВідео

00:26

"Просто немає сенсу": у Пентагоні здивували заявою щодо передачі танків Abrams УкраїніВідео

00:01

Холостяк 13: Григорій Решетник натякнув, хто може стати головним героєм наступного сезону

19 січня, четвер
23:35

"Людина-фейк": Подоляк припустив, що Путіна вже давно не існує і вказав на цікаву детальВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти