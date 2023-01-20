З Leopard і Challenger 2: генерал-розвідник спрогнозував терміни контрнаступу ЗСУ

Для ефективного контрнаступу ЗСУ потрібно як мінімум 300 танків, упевнений Микола Маломуж.

Союзники обговорюють передачу Україні західних танків / Bundeswehr/David Karafa

Передача танків Польщею та Британією стане суттєвим внеском в оборону та майбутні наступальні операції ЗС України.

Про це заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в ході чату в Главреді.

"Втім, та кількість танків, яку нам зараз готові передати, недостатня для ефективної оборони, а, тим більше, контрнаступу. Навіть якщо нам дадуть 40-50 танків в рамках британських і польських поставок", - пояснив він.

Екс-глава СЗР каже, що танки в такій кількості не стануть вирішальним фактором, але вони будуть корисними на полі бою на тактичному рівні.

"Хоча, якщо об'єднати можливості цих танків з можливостями іншої техніки, зокрема, самохідних установок і ракетних систем, які будуть знищувати резерви і вогневі засоби противника, це може зіграти істотну роль на певному напрямку, наприклад, Бахмутському, адже так може бути створене невелике ударне угруповання", - упевнений він.

Співрозмовник звернув увагу на те, що для ефективного контрнаступу ЗСУ потрібно як мінімум 300 одиниць танків.

"Тобто Україні потрібні й інші пакети допомоги, які нам обіцяють Німеччина, Франція, Італія, США і Канада. Найближчим часом Збройним силам України будуть передані не тільки легкі танки, бронетранспортери і бойові машини піхоти, а й потужні танки Abrams, Leopard і Challenger 2. У комплексі це вже будуть потужні бригади, які зможуть відігравати значну роль у процесі майбутнього наступу.

Байден нещодавно заявив, що наближається вирішальний етап війни, і Україна перейде до наступальної операції. Важка техніка, в першу чергу, танки, буде дуже актуальною, і вона повинна надійти в Україну вже в найближчі місяці, щоб ми могли в кінці зими або початку весни почати ці операції", - додав Маломуж.

Нагадаємо, глава оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про те, що після поставок Україні бойових машин піхоти Marder, варто чекати передачі ЗСУ німецьких танків Leopard.

Як пояснила вона в Twitter, це стало результатом зміни позиції федерального уряду Німеччини.

"Це велике полегшення, що федеральний уряд і особливо канцелярія, нарешті, прокладають шлях для поставок танків в Україну", - пише вона.

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", - йдеться в повідомленні на сайті британського уряду в суботу.

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