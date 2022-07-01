Дмитро Лубінець став новим омбудсменом з прав людини: що про нього відомо

Дмитро Лубінець став новим омбудсменом з прав людини / УНИАН

Верховна Рада України призначила нового омбудсмена з прав людини. Ним став Дмитро Лубінець.

"За" проголосували 250 народних депутатів.

Загалом депутати проголосували так:

"Слуга народу" - "за" 181 голос, утримався 1 депутат;

"Європейська солідарність" - утримались 13 депутатів;

"Батьківщина" - "за" 10 голосів;

"Платформа за життя та мир" - за 14 голосів;

"Партія "За майбутнє" - "за" 9 голосів;

"Голос" - "за" 8 голосів;

"Довіра" - "за" 12 голосів;

"Відновлення України" - "за" 3 голоси.

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення Людмили Денісової з посади омбудсмена з прав людини.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова розповідала про моторошні злочини, скоєні путінськими солдатами.

В одному з останніх постів вона повідомила, що російські окупанти 10 годин поспіль ґвалтували11-річного хлопчика на очах у його матері, яку прив'язали до стільця. Після цього дитина мовчала протягом місяця.

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Що відомо про Дмитра Лубінця

Дмитро Лубінець народився 1981 року у Волновасі в Донецькій області. Він має дружину та двох дітей.

Лубінець навчався на кафедрі міжнародних відносин і зовнішньої політики, вивчився на спеціаліста у сфері міжнародних відносин, а також у сфері правознавства.

Дмитро Лубінець працював в одному з комітетів Верховної Ради, був членом постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї Ради Європи.

У 2019 році він став народним депутатом. До Ради він пройшов як безпартійний самовисуванець за округом №60 у Донецькій області і став членом депутатської групи "За майбутнє", яка у 2020 році стала партією.

Лубінець потрапляв у скандали

Дмитра Лубінця звинувачували нібито у підкупі виборців та неособистісному голосуванні.

У лютому 2016 року Лубінець потрапив у скандал. Тоді військові звинуватили Киву у причетності до контрабанади з непідконтрольних територій "ЛДНР", у чому нібито був задіяний і Лубінець.

Наступного року підприємство ТОВ "Волан" стало об'єктом рейдерської атаки від злочинного угрупування з посадових осіб. У 2020 році проти посадовців розпочали слідство та була відкрита кримінальна справа. Представники підприємства звинуватили Лубінця нібито у причетності до цієї справи.

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