Дмитро Лубінець став новим омбудсменом з прав людини: що про нього відомо

"За" проголосували 250 народних депутатів.
Верховна Рада України призначила нового омбудсмена з прав людини. Ним став Дмитро Лубінець.
"За" проголосували 250 народних депутатів.
Загалом депутати проголосували так:
- "Слуга народу" - "за" 181 голос, утримався 1 депутат;
- "Європейська солідарність" - утримались 13 депутатів;
- "Батьківщина" - "за" 10 голосів;
- "Платформа за життя та мир" - за 14 голосів;
- "Партія "За майбутнє" - "за" 9 голосів;
- "Голос" - "за" 8 голосів;
- "Довіра" - "за" 12 голосів;
- "Відновлення України" - "за" 3 голоси.
Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення Людмили Денісової з посади омбудсмена з прав людини.
Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова розповідала про моторошні злочини, скоєні путінськими солдатами.
В одному з останніх постів вона повідомила, що російські окупанти 10 годин поспіль ґвалтували11-річного хлопчика на очах у його матері, яку прив'язали до стільця. Після цього дитина мовчала протягом місяця.
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Що відомо про Дмитра Лубінця
Дмитро Лубінець народився 1981 року у Волновасі в Донецькій області. Він має дружину та двох дітей.
Лубінець навчався на кафедрі міжнародних відносин і зовнішньої політики, вивчився на спеціаліста у сфері міжнародних відносин, а також у сфері правознавства.
Дмитро Лубінець працював в одному з комітетів Верховної Ради, був членом постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї Ради Європи.
У 2019 році він став народним депутатом. До Ради він пройшов як безпартійний самовисуванець за округом №60 у Донецькій області і став членом депутатської групи "За майбутнє", яка у 2020 році стала партією.
Лубінець потрапляв у скандали
Дмитра Лубінця звинувачували нібито у підкупі виборців та неособистісному голосуванні.
У лютому 2016 року Лубінець потрапив у скандал. Тоді військові звинуватили Киву у причетності до контрабанади з непідконтрольних територій "ЛДНР", у чому нібито був задіяний і Лубінець.
Наступного року підприємство ТОВ "Волан" стало об'єктом рейдерської атаки від злочинного угрупування з посадових осіб. У 2020 році проти посадовців розпочали слідство та була відкрита кримінальна справа. Представники підприємства звинуватили Лубінця нібито у причетності до цієї справи.
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