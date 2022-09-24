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"Для вас настав ключовий момент": Зеленський попередив росіян

24 вересня 2022, 22:36

Зеленський назвав кращим варіантом для росіян здатися в український полон, ніж загинути під ударами нашої зброї.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним мобілізації у житті росіян настав вирішальний момент.

Як сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, вони повинні зробити важливий вибір - взяти повістку і померти на чужій землі або продовжити жити.

Він зазначив, що оголошена РФ злочинна мобілізація не випадково була названа самими ж росіянами могілізацією.

"Російська влада прекрасно розуміє, що відправляє своїх громадян на смерть, інших варіантів не передбачено. Російських командирів не хвилюють життя росіян - їм просто потрібно заповнити порожні місця, що залишилися після вбитих, поранених, втекли або полонених російських солдатів", - сказав Зеленський.

При цьому командирів армії РФ не хвилює, ким будуть заповнюватися ці місця - молодими айтішниками, які ніколи не служили або пенсіонерами, які служили хіба що в Радянській Армії.

"Тому зараз ключовий момент для вас усіх - саме зараз вирішується, чи закінчиться ваше життя. Не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем. Втекти від злочинної мобілізації краще, ніж бути покаліченим і потім ще відповідати перед судом за участь в агресивній війні", - сказав президент.

Також Зеленський назвав кращим варіантом здатися в український полон, ніж загинути під ударами нашої зброї: "Під абсолютно справедливими нашими ударами, тому що Україна в цій війні захищається - ми захищаємо найсвітліше, ми захищаємо своє життя, своїх дітей, нашу свободу".

При цьому Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі:

  • Перше: цивілізоване поводження у відповідності з усіма конвенціями.
  • Друге: збереження в таємниці обставин потрапляння в полон. Ніхто в РФ не дізнається, що здача в полон була добровільною.
  • Третина: у разі небажання солдата повертатися в РФ - Україна знайде спосіб і допоможе в цьому.

Зеленський додав, що Україна зробить все для своєї перемоги.

"Кожен громадянин Росії повинен розуміти: ніякі хитрощі окупанту не допоможуть. Я вам обіцяю", - сказав він.

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що в першу чергу служити заберуть громадян, які перебувають у запасі, і перш за все тих, хто проходив службу в лавах Збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що в секретному сьомому пункті Указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, в документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

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