У Зеленського по пунктах пояснили союзникам, як відповісти на мобілізацію в РФ

Подоляк / УНІАН, Офіс президента, 24 канал

Союзники України повинні відреагувати на оголошення мобілізації у Росії не тільки словами, а й діями.

Як вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк є п'ять кроків, які слід зробити нашим партнерам у відповідь на дії країни-агресора.

Відповідь союзників повинна включати п'ять складових:

Активізацію засідання Контактної групи з оборони України - "Рамштайна".

Збільшення поставок HIMARS і снарядів до них вдвічі.

Надання ракет ATACMS, дальність яких може досягати 300 км.

Негайне зняття табу на поставки танків і БТР.

Тренінгові центри для українських бійців.

"Україна захищає не тільки себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?",- пише Подоляк в Twitter.

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що в першу чергу служити заберуть громадян, які перебувають у запасі, і перш за все тих, хто проходив службу в лавах Збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що в секретному сьомому пункті Указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, в документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

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