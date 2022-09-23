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"Залишитеся без рук і ніг": у РФ бунтують проти мобілізації та посилання на війну

23 вересня 2022, 12:29

Росіян, які підлягають мобілізації, закликають ігнорувати повістки і не йти у військкомати.

кабардино-Балкарія
У Кабардино-Балкарії бунтують проти мобілізації / скріншот

У РФ проходять стихійні акції протесту проти оголошеної кремлівською верхівкою мобілізація на війну з Україною.

В Мережі з'явилися кадри, як в Кабардино-Балкарії жінки почали лаятися з представником армії окупантів, який агітував брати участь в мобілізації.

"Якщо хтось відмовляється, будуть вжиті заходи кримінальної відповідальності. Я це не обговорюю", - сказав офіцер-рашист.

Він також пригрозив ухилянтам кримінальною відповідальністю "до 10 років".

При цьому він зізнався, що його син не підлягає призову, чим викликав обурення присутніх.

Разом з тим в мережі росіян, які підлягають мобілізації, закликають ігнорувати повістки і не йти у військкомати.

Пояснюється, що в результаті можна лише "заробити" незначне покарання, при цьому залишитися в живих і не отримати каліцтва на війні.

'Залишитеся без рук і ніг': у РФ бунтують проти мобілізації та посилання на війну

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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мобілізація новини Росії війна Росії та України
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