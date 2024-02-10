"Діти вбиті через божевілля РФ": Зеленський відреагував на удар по Харкову

У Харкові триває рятувальна операція, евакуйовано десятки людей, розповів президент.

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Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Харкову / Колаж: Главред, Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку БПЛА по Харкову, здійснену в ніч на суботу, унаслідок якої загинули семеро, а десятки дістали поранення.

"Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару "шахедів" у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей. Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший – Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сімʼя: чоловік та дружина. Мої співчуття всім рідним та близьким!" - написав Зеленський у Telegram.

Президент додав, що в Харкові триває рятувальна операція, вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина. У місті евакуйовано десятки людей.

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"Усі необхідні служби залучені, і кожному постраждалому буде надано необхідну допомогу", - повідомив Зеленський.

Він також подякував усім, хто підтримує Україну та її народ у захисті від терору РФ, додавши, що "кожен прояв підтримки критично важливий".

"І також важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним. Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони почали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знову стане частиною реальності", - підкреслив Зеленський.

Удар РФ по Харкову

Раніше з'явилися подробиці загибелі сім'ї в Харкові через атаку РФ. Під час тривог батьки з дітьми ховалися в підвалі. Але цього разу у двір увірвалося полум'я. Усі опинилися у вогняній пастці.

Нагадаємо, в ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили дронами по Харкову. Під удар потрапила нафтобаза. Унаслідок цього розлилося паливо і загорілося.

Попадання зафіксували в Немишлянському районі. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.

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