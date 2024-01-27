Чи є загроза нового наступу окупантів на Харків: у ЗСУ відповіли

Зараз війна триває в "онлайн-режимі". Приховано переміщати сили і засоби для обох сторін практично неможливо, сказав Володимир Фітьо.

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У ЗСУ кажуть, що загрози наступу РФ на Харків зараз немає / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що загрози нового наступу російських окупантів на Харків сьогодні немає. За його словами, на кордоні активно зводяться укріплення.

"Зараз війна триває в так званому онлайн-режимі. Створити приховані переміщення сил і засобів для обох сторін практично неможливо", - сказав Фітьо в ефірі каналу Еспресо.

Він зазначив, що на кордоні "є сили та засоби, проводиться інженерне обладнання кордону".

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"Тому для харків'ян загрози з півночі немає", - стверджує представник ЗСУ.

Ситуація в Харківській області

Росія може атакувати в прикордонних районах Бєлгородської та Харківської областей найближчими тижнями. Атаку на Харківську область окупанти здійснять з метою відволікання українських військ від Куп'янського напрямку. Про це повідомив глава Генерального штабу Сил оборони Естонії і полковник Ееро Ребо.

Генерал армії України Микола Маломуж заявив, що у російських окупантів є плани щодо наступу на Харків, але вони стосуються віддаленої перспективи. Спочатку росіяни хочуть зайняти зручніші оперативні позиції - передусім, Куп'янськ, щоб не лише створити передумови для свого наступу, а й погіршити наші оборонні позиції Сил оборони України. А саме - витіснити ЗСУ на відкриту місцевість, у поля чи лісопосадки, потім задіяти бронетехніку та ракетні системи, а вже далі просуватися вглиб Харківщини.

27 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти відновили інтенсивність наступальних дій на Куп'янському напрямку. Важкі бої точаться в районі населених пунктів Синьківка і Табаївка.

Очільник ОВА не виключає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область, тож місцева влада та військові мають бути готові до будь-яких сценаріїв.

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