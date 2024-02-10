Нічна атака дронів: РФ убила в Харкові 7 осіб, зокрема трьох дітей

Серед жертв діти 7 і 4 років, а також дитина віком близько 6 місяців. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.

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У Харкові 15 житлових приватних будинків згоріли / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

У ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили дронами по Харкову. Під час пожежі загинули семеро людей, серед них троє дітей.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, з 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу "Shahed". Влучання зафіксували в Немишлянському районі.

Уражено цивільну інфраструктуру. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.

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Ліквідація наслідків триває, пожежі локалізовані.

Спочатку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про п'ятьох загиблих. Пізніше він уточнив, що кількість жертв зросла до семи.

За його словами, в одному з приватних будинків виявили тіла п'яти осіб, серед яких троє дітей. На іншому об'єкті - ще двоє загиблих. Станом на цей момент - троє поранених.

"На жаль, кількість загиблих унаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 років і дитина близько 6 місяців", - написав Синєгубов у Telegram.

Дивіться відео - Наслідки дронового удару РФ по Харкову:

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Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував Україну за допомогою 31 ударного БпЛА типу Shahed-136/131 з Балаклави і мису Чауда - Крим, Курської області РФ.

Основні напрямки удару - Одеська та Харківська області.

До відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

"У результаті бойової роботи знищено 23 "шахеди" в межах Одеської та Харківської областей", - йдеться у повідомленні.

Знищено 23 дрони / t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, у ніч на 9 лютого російські окупанти атакували Харківщину дронами. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що було зафіксовано щонайменше п'ять "Шахедів". За його словами, у Зміївській громаді безпілотник влучив в об'єкт нежитлової інфраструктури.

У ніч на 8 лютого російські окупанти атакували Одесу дронами. У результаті є пошкодження цивільної інфраструктури.

У Силах оборони Півдня уточнили, що атака тривала понад п'ять годин. ППО вдалося знищити п'ять дронів на Одещині, три - у Миколаївській області та два - у Вінницькій області.

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