Удар по Харкову: у місті горять понад десяток житлових будинків

Окупанти завдали ударів БпЛА по цивільній інфраструктурі в Харкові.

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Удар по Харкову / колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч з 9 на 10 лютого ворожа армія почала бити по Харкову та Одесі. У Харкові є прильоти по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив мер міста у своєму telegram-каналі.

Близько 23:00 Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під ворожим ударом і його жителі чують серію вибухів.

"Під ударом цивільна інфраструктура", - додав він.

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Через дві години, о 01:02 стало відомо, що російські загарбники вдарили БпЛА по АЗС, після чого розлилося і загорілося пальне.

За словами мера, на місці події горять 14 приватних житлових будинків, а загальна площа пожежі становить понад 3700 квадратних метрів. На місці продовжують працювати співробітники служби ДСНС, вони намагаються ліквідувати вогонь і знайти постраждалих людей. Також на місці працюють усі служби.

"Евакуйовано 50 харків'ян. Серед них двоє дітей", - прокоментував інформацію про постраждалих мер міста.

Окупанти атакували харків / скріншот

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