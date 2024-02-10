Удар по Харкову: у місті горять понад десяток житлових будинків

У ніч з 9 на 10 лютого ворожа армія почала бити по Харкову та Одесі. У Харкові є прильоти по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив мер міста у своєму telegram-каналі.
Близько 23:00 Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під ворожим ударом і його жителі чують серію вибухів.
"Під ударом цивільна інфраструктура", - додав він.
Через дві години, о 01:02 стало відомо, що російські загарбники вдарили БпЛА по АЗС, після чого розлилося і загорілося пальне.
За словами мера, на місці події горять 14 приватних житлових будинків, а загальна площа пожежі становить понад 3700 квадратних метрів. На місці продовжують працювати співробітники служби ДСНС, вони намагаються ліквідувати вогонь і знайти постраждалих людей. Також на місці працюють усі служби.
"Евакуйовано 50 харків'ян. Серед них двоє дітей", - прокоментував інформацію про постраждалих мер міста.
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