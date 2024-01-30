У Харкові прогримів вибух: окупанти обстріляли місто з Бєлгородщини

Російські окупанти застосували комплекс ЗРК С-300 для обстрілу Харкова.

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У місті Харків пролунав вибух / Колаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко, УНІАН

Вдень 30 січня у Харкові стався вибух. Він прогримів під час повітряної тривоги. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"У Харкові вибух. Будьте обережні", - написав міський голова.

Наразі по всій території України оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К.

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У ефірі національного телемарафону мер Харкова заявив, що був лише один вибух. Влада з'ясовує його місце та обставини.

"Зараз уточнюємо де це було, бо він тільки що пролунав. Поки що немає ніяких деталей", - пояснив Терехов.

Згодом бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що ракет у повітряному просторі над Харківщиною більше немає, проте закликав не залишати укриття через можливу небезпеку.

Незабаром мер Харкова розповів, що приліт був у близькому передмісті Харкова. У самому місті прильотів не було. Його слова також підтвердив генерал Мельник.

"Попередньо є інформація про влучання по району одного з селищ Харківського району. Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється. Будьте обережними, є велика ймовірність повторних пусків ракет, ціллю яких може стати як Харків, так і населені пункти області", - написав Мельник.

За його словами, росіяни для обстрілу застосували комплекс ЗРК С-300. Його здійснили з території південної частини Бєлгородської області.

Удари Росії по території України

Нагадаємо, рано вранці 23 січня Харків постраждав від ракетного удару окупантів. У місті відбулись потужні вибухи, в результаті чого був зруйнований житловий будинок та є жертви. Багато будинків обпинилися без водопостачання та електроенергії.

Також в суботу, 27 січня, прогриміли вибухи в Полтавській області, зокрема в Полтавському та Кременчуцькому районах. Повітряні сили попередили про застосування балістичного озброєння в цих регіонах. Також вибухи сталися в Харкові, місто обстріляли з Бєлгородської області.

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 січня Росія здійснила атаку по території України. Окупанти випустили 5 ракет і 8 дронів типу "Шахед". Два "Іскандери" атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, а три ракети С-300 - Донецьку область.

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