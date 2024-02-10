Мати притискала дітей до грудей: подробиці загибелі сім'ї в Харкові через атаку РФ

Під час тривог батьки з дітьми ховалися у підвалі. Але цього разу на подвір'я увірвалося полум'я. Всі семеро опинилися у вогняній пастці.

https://glavred.net/ukraine/mat-prizhimala-detey-k-grudi-podrobnosti-gibeli-semi-v-harkove-iz-za-ataki-rf-10540601.html Посилання скопійоване

У Харкові дрони РФ убили цілу родину / Колаж: t.me/synegubov, Главред, фото: Facebook Сергій Болвінов

У Харкові мати з дітьми живцем згоріли у своїй спальні після нічного обстрілу армією РФ. На місці пожежі не змогли знайти тіло загиблого немовляти, яке стало жертвою атаки російських окупантів.

"Знайти тіло немовляти на місці неможливо. Температура горіння була такою, що кістки і тіло немовляти перетворилися майже на попіл", - розповів начальник управління поліції області Сергій Болвінов.

відео дня

"Усе збираємо і веземо в морг на експертизу", - додав він.

Знайти тіло немовляти на місці неможливо / Фото: Facebook Сергій Болвінов

Імовірно, мати тримала дітей, обіймаючи і притискаючи до грудей.

Пізніше Болвінов повідомив, що знайдено всі сім тіл членів родини, яка згоріла заживо.

"Старшому Льоші було сім років, середньому Михайлу - чотири роки, найменший - Павло, йому було десять місяців", - повідомив він.

Під час тривог батьки з дітьми ховалися у підвалі. Але цього разу на подвір'я увірвалося полум'я. Коли родина побігла ховатися, біля будинку вже горіли дві машини та паливо. Всі семеро опинилися у вогняній пастці. Попередньо встановлено, що старший та молодший хлопчики були біля мами.

"А середній Михайло завжди бігав за татом. Чоловік ймовірно, знепритомнів першим, а малий - забився в куток, сам в кухні. Там ми його і знайшли. Матір з двома іншими синами намагалася врятуватися у ванній, тримала дітей в обіймах", - сказав Болвінов.

Всі тіла дуже сильно обгоріли і для остаточних висновків знадобиться ДНК-експертиза.

Атака дронів 10 лютого

У ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили дронами по Харкову. Під удар потрапила нафтобаза. Унаслідок цього розлилося паливо і загорілося.

Влучання зафіксували в Немишлянському районі. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.

Унаслідок пожежі загинула ціла сім'я з п'яти осіб: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей - семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Отримали поранення дві жінки 61 і 39 років, а також 45-річний чоловік.

У Повітряних силах повідомили, що РФ атакувала Україну за допомогою 31 ударного БпЛА типу Shahed-136/131 з Балаклави і мису Чауда - Крим, Курської області РФ.

Основні напрямки удару - Одеська та Харківська області. У результаті бойової роботи знищено 23 "шахеда".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.