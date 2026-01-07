Операція із захоплення Мадуро забрала десятки життів: WP розкрило наслідки

Серед загиблих у Венесуелі - місцеві, кубинські силовики, а також мирні жителі.

Операція із захоплення Мадуро коштувала Венесуелі 75 життів / Колаж: Главред, фото: Скриншот відео

Головне:

Під час операції загинули близько 75 людей

США повідомили про сімох поранених військових

Венесуела та Куба заявили про власні втрати

Після спецоперації із затримання Ніколаса Мадуро у Венесуелі з’являються нові дані про втрати серед військових та цивільних. За інформацією, яку оприлюднили The Washington Post, загальна кількість загиблих може сягати приблизно 75 осіб.

Найкривавіший епізод - штурм резиденції Мадуро

Американські урядовці повідомляють, що більшість смертей сталася під час інтенсивного бою на території комплексу Мадуро в Каракасі. За різними оцінками, у передсвітанковій фазі операції загинули від 67 до 80 людей. До цього числа входять венесуельські та кубинські силовики, а також цивільні, які опинилися в зоні вогню.

Втрати США: семеро поранених

Пентагон підтвердив, що під час рейду постраждали семеро американських військових — у них виявили кульові та уламкові поранення. П’ятеро вже повернулися до служби, двоє залишаються під наглядом лікарів. Частину поранених евакуювали до медичного центру Брук у Техасі, де їм провели операції.

У відомстві наголосили, що успішне виконання місії з мінімальними втратами серед американців стало можливим завдяки високому рівню підготовки спецпідрозділів.

Венесуельські військові заявили про щонайменше 24 загиблих серед своїх сил безпеки. Разом із раніше підтвердженими випадками це підняло офіційний рахунок жертв до 56.

Куба повідомила про загибель 32 своїх військових і поліцейських, які перебували у Венесуелі. На острові оголосили дводенну жалобу.

AP також зафіксувало наявність жертв серед мирного населення, однак точні цифри поки що невідомі.

Ніколас Мадуро / Інфографіка: Главред

Як проходила операція

Спецоперацію координували елітні підрозділи Delta Force у співпраці з рейнджерами 75-го полку та авіаційним підрозділом 160-го полку спеціальних операцій. Гелікоптери стартували з кораблів біля узбережжя Венесуели та рухалися на наднизькій висоті, щоб уникнути виявлення.

За даними, представленими Конгресу, у місії під кодовою назвою Operation Absolute Resolve було задіяно понад 150 літальних апаратів із 20 різних локацій. Групи захоплення увійшли безпосередньо до резиденції Мадуро, тоді як інші сили забезпечували зовнішній периметр.

Під час підльоту гелікоптери потрапили під обстріл із землі та відкрили вогонь у відповідь. Один із бортів отримав пошкодження, але зміг продовжити політ.

Військова операція США у Венесуелі

3 січня США провели операцію у Венесуелі, під час якої президента Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес захопили і вивезли з країни.

За даними американських ЗМІ, сама військова операція тривала менше ніж 30 хвилин. Під час атаки прогриміли щонайменше сім вибухів. Жителі Каракаса виходили на вулиці, спостерігали за літаками, що летіли низько, і ділилися відео в соцмережах.

Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро і його дружину. Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами.

4 січня стало відомо, що віцепрезидентка Делсі Родрігес має обійняти посаду виконувачки обов'язків президента Венесуели. Таке постановив Верховний суд країни.

В інтерв'ю телеканалу NBC News Трамп заявив, що у Венесуелі найближчим часом не буде виборів, оскільки країна потребує тривалого відновлення під керівництвом Америки. За його словами, спостерігати за процесами у Венесуелі буде група високопоставлених чиновників, до якої ввійдуть держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер і віцепрезидент Джей Ді Венс.

Трамп також попередив, що американські війська готові здійснити повторне вторгнення, якщо нинішня влада в Каракасі припинить співпрацювати з Вашингтоном.

