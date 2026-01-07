Окупанти рвуться до двох ключових міст України: у ДШВ розкрили план РФ

У 81-й аеромобільній бригаді повідомили про активізацію ворога в Серебрянському лісі.

Росіяни активізувалися в Серебрянському лісі / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола

Головне:

Росіяни активізували дії в Серебрянському лісі

Ворог намагається захопити Дронівку та просунутися до Платонівки і Закітного

Захоплення цих пунктів загрожує Лиману та Слов’янську

З початку року російські окупанти значно активізували свої дії в Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог планує взяти під контроль стратегічні населені пункти вздовж річки Сіверський Донець. Про це повідомила 81 аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Наразі найбільш напружена ситуація зберігається навколо Дронівки. Окупанти планують за допомогою малих піхотних груп обійти селище, щоб продовжити просування у напрямку Платонівки та Закітного.

"У разі окупації даних населених пунктів та з урахуванням складного рельєфу місцевості, ворог зможе безперешкодно налаштовувати логістичне забезпечення вздовж річки Сіверський Донець. Таким чином, це загрожує просуванню у бік Лиману та Слов’янська", - йдеться у повідомленні.

Збройні сили України вживають контрзаходів, щоб зірвати плани агресора. Зокрема, оператори дронів батальйону безпілотних систем "Апачі" 81-ї бригади зосередилися на знищенні логістичних ланцюжків противника.

Українські захисники цілеспрямовано атакують райони накопичення техніки та живої сили. За останню добу дрони ліквідували двох російських окупантів, знищили два баггі, квадроцикл, чотири мотоцикли та п’ять укриттів противника.

Чи можливе заморожування війни - думка експерта

Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур розповів в інтерв'ю Главреду, що навіть часткового чи тимчасового припинення війни в Україні у 2026 році очікувати не варто. За його словами, на сьогодні жодних ознак можливості заморожування війни немає.

"Якщо це відбудеться і буде оголошено про припинення вогню, воно за будь-яких умов означатиме не завершення війни, а лише зупинку чергового етапу російської агресії. У будь-якому випадку це буде пауза, і наше виживання як незалежної, дійсно суверенної держави - буде залежати від того, як ми цю паузу використаємо", - пояснив колишній посол.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська просунулися на кількох ділянках фронту в Донецькій та Запорізькій областях. За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби 6 січня відбулося 200 бойових зіткнень.

Також на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області кількість атак окупантів зросла у 2-3 рази. Ворог залучив підкріплення зі штурмових полків "БАРС" і застосовує більші групи, оснащені РЕБ та засобами протидії FPV-дронам.

Крім цього, на Куп’янському напрямку українські десантники зірвали спробу штурму росіян через газопровід "Союз". Знищено щонайменше 40 окупантів, прориву не було, обстановка стабілізована.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

