Радянські підручники й російські фільми: що знайшли в нелегальній школі УПЦ МП

Дар'я Пшеничник
7 січня 2026, 11:56
Формально учні зареєстровані в ліцензованих українських школах, але насправді не відвідують їх.
СБУ подпольная школа
У Києві при монастирі функціонує нелегальна школа / Колаж: Главред, фото: Слідство.Інфо

Основні факти:

  • У Києві викрили підпільну школу при монастирі
  • Дітей навчали за радянськими програмами та російськими матеріалами
  • СБУ розслідує пропаганду та діяльність організаторів

Правоохоронці розслідують діяльність нелегального навчального закладу, який діяв на території монастиря УПЦ МП у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, дітей там навчали за радянськими підручниками, змушували співати пісні часів СРСР та демонстрували російські фільми.

Провадження відкрито після журналістського розслідування проєкту Слідство.Інфо, яке виявило існування закритої школи, що працювала без ліцензії та фактично дублювала повноцінний навчальний процес.

Заклад маскували під "сімейний клуб"

Директорка школи Анна Болгова називала установу "сімейним клубом", однак журналісти зафіксували, що навчання відбувалося п’ять днів на тиждень, з розкладом, групою продовженого дня та повноцінними уроками. У школі перебувало понад 60 дітей з 1 по 9 клас, а викладали 16 педагогів.

Формально учні були зареєстровані в ліцензованих українських школах, але фактично не відвідували їх, а навчалися виключно в монастирі.

Радянські підручники, російські фільми та "слов’янська мова"

За інформацією розслідувачів, у школі:

  • використовували радянські підручники, зокрема арифметику 1966 року;
  • показували російські фільми, зокрема з проєкту "Общее дело";
  • на уроках музики діти співали радянські пісні;
  • викладали так звану "слов’янську мову", яка фактично була російською.

Вчителі визнавали, що російська активно використовується на уроках, попри твердження батьків про "українську мову навчання".

Хто стоїть за організацією школи

Журналісти встановили, що приміщення для школи облаштовували за участі настоятеля монастиря архієпископа Ісаакія Ворзельського, який особисто займався реконструкцією будівель.

Один із батьків підтвердив, що документи дітей зберігаються в інших приватних школах, зокрема в ліцеї Rancho School під Києвом, тоді як реальне навчання відбувається в монастирі.

Що розслідують правоохоронці

Справу відкрито за статтею про виготовлення та поширення комуністичної символіки та пропаганду тоталітарного режиму. Слідчі СБУ та ювенальні прокурори встановлюють:

  • хто організував нелегальну школу та як вона фінансувалася;
  • чи відвідували діти офіційні навчальні заклади;
  • хто саме викладав у підпільному закладі.

Реакція експертів

Співзасновниця ГО "Смарт освіта" Іванна Коберник заявила, що подібні структури формують осередки "русского мира" в Україні та потребують уваги спецслужб.

Дивіться відео про підпільну школу УПЦ МП у Києві:

Про джерело: Слідство.Інфо

Слідство. Інфо — незалежна українська агенція журналістських розслідувань, що спеціалізується на розслідуваннях корупції у органах влади та гучних кримінальних злочинах. Створена у 2012 році журналістами Дмитром Гнапом та Анною Бабінець. З 2012 по 2018 роки "Слідство. Інфо" керував Дмитро Гнап, з 2018 року — Анна Бабінець. З 1 липня 2023 року головна редакторка — Анастасія Станко, пише Вікіпедія.

