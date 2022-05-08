Деокупація і стратегія захисту: Зеленський назвав мету України у війні з РФ

Україна буде рішуче захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, каже президент.
Президент України Володимир Зеленський розповів про головну мету України в війні з Росією.
Про це глава держави заявив в ході віртуальної зустрічі лідерів G7, повідомляє прес-служба Білого дому.
Під час виступу президент України зазначив, що наша країна і надалі буде рішуче захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.
Президент підкреслив, що розраховує на міжнародних союзників України, в тому числі і на лідерів G7 з надання необхідної допомоги у сфері обороноздатності та забезпеченні швидкого, а також ефективного відновлення економіки.
"Україна, як і раніше, віддана тісній співпраці з членами G7 для підтримки макроекономічної стабільності перед проблемами, викликаними повномасштабним російським вторгненням, масовим руйнуванням найважливіших об'єктів інфраструктури і порушенням традиційних маршрутів транспортування українських експортних товарів", - пише прес-служба Білого дому.
Глава держави зазначив, що Україна і надалі готова відстоювати спільні демократичні цінності і принципи, в тому числі повагу до прав людини і верховенство закону.
За словами Зеленського, у війні проти Росії, кінцевою метою для України є:
- повне виведення російських військових і техніки з території нашої країни;
- забезпечення нашої країни здатністю захистити себе в майбутньому.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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