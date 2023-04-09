"Давайте тримати кулаки": Україна повинна перемогти, доведеться працювати з новою Росією - дипломат

Союзники України зацікавлені в тому, щоб ЗСУ здобули перемогу над військами агресора РФ, і почалося післявоєнне відновлення, зазначив Володимир Огризко.

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Перемога України у війні з Росією залежить від дій наших військ - Огризко / Колаж Главред, 93-тя ОМБр

Треба тримати кулаки за героїчні сили оборони України, саме від їхніх дій залежить завершення війни перемогою Києва. Союзники налаштовані на тріумф ЗСУ, після чого буде відновлення української держави. З новою Росією доведеться вибудовувати вже інші відносини. Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що перемога України у війні проти країни-окупанта Росії залежить від дій сил української оборони. Союзники налаштовані на тріумф ЗСУ та перехід до повоєнного відновлення України.

Крім того, на думку дипломата, Україні, в рамках ситуації, що змінилася, потрібно буде встановлювати відносини з новою Росією або тим утворенням, яке залишиться від РФ.

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"Це (завершення війни, - ред.) залежить тільки від наших героїчних сил оборони, тому давайте тримати кулаки і робити все, щоб це сталося. Чим швидше ми здобудемо перемогу над російською ордою, тим легше буде і нашим головним союзникам, в тому числі і США. Тому що це дійсно дуже серйозні зусилля, витрати і те, що напружує всіх. Тому в інтересах наших друзів максимально швидко завершити війну і перейти до поствоєнного врегулювання. Тому що з новою Росією, якщо вона залишиться тією, якою вона є, доведеться будувати зовсім інші відносини", - підкреслив Володимир Огризко.

Контрнаступ ЗСУ

Постійна представниця США при Північноатлантичному альянсі Джуліан Сміт раніше сказала, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ вже найближчими тижнями. Україна сама обере тактику на полі бою.

Також вона підкреслила, що окупанти РФ, у свою чергу, намагаються перейти у власний наступ.

Американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що ЗСУ готуються до контрнаступу.

Як вважають журналісти, українські війська можуть вдарити в напрямку окупованого півдня.

За даними Reuters, Україна підготувала 8 штурмових бригад з 40 000 військових для проведення контрнаступальної операції. Операція стане серйозним викликом для Києва, оскільки від її підсумків залежить майбутнє вирішення питань щодо завершення війни.

Дивіться повну версію інтерв'ю Володимира Огризка Главреду

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