Будуть великі наслідки: майор пояснив, чим загрожує вихід ЗСУ з Бахмута

У питанні оборони Бахмута дуже важлива політична складова. Якщо нам доведеться піти, може посилитися тиск на військово-політичне керівництво України.

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У питанні оборони Бахмута дуже важлива політична складова, вважає Гетьман / Колаж 10 ОГШБр, соцмережі

Втрата міста Бахмут не матиме великого значення з військової точки зору, але політично це може завдати великого удару по позиціях України. Зокрема, може посилитися тиск на вище військово-політичне керівництво України з боку союзників. Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"З військової точки зору це не буде дуже серйозною втратою, тому що ми відійдемо на заздалегідь підготовлені позиції та будемо тримати оборону далі. Навіть якщо ворог візьме Бахмут, це не означатиме, що він одразу зможе рухатися далі, на Часів Яр тощо. Там побудовані наші фортифікаційні споруди, і ми будемо тримати оборону", - розповів Гетьман в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Водночас майор констатував, що в питанні оборони Бахмута дуже важлива політична складова.

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"Якщо нам доведеться піти, може посилитися тиск на військово-політичне керівництво нашої країни з боку наших партнерів, щоб сісти з терористами, з росіянами за стіл переговорів", – припустив він.

Також вихід ЗСУ з Бахмута може посилити тиск на владу всередині країни з боку частини суспільства, яка вважає, що "краще поганий мир, ніж хороша війна", додав він.

Гетьман підкреслив, що російська окупаційна армія кинула на Бахмут всі резерви.

"Якщо нам вдасться втриматися, надалі ворогові просто нічим буде посилювати свої атакуючі дії", – переконаний він.

Ситуація в Бахмуті

5 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти продовжують атакувати українські позиції та намагаються захопити Бахмут. Українська армія може вийти з міста, якщо ситуація там стане ще гіршою.

Тим часом у Міноборони США заявили, що військове керівництво Сполучених Штатів Америки розуміє стратегію ЗСУ в Бахмуті. Українські війська діють надійно, російські окупанти залишаються на захоплених позиціях. Сили оборони України мають можливості для переходу до наступної фази війни.

7 квітня військовий експерт Олег Жданов говорив, що російським окупантам ймовірно вдалося захопити західний берег Бахмута.

8 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

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