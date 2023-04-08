Польський "хижак" піде в атаку: ЗСУ озброять сотнями потужних БТР Rosomak

Україна досягла нових домовленостей щодо постачання сотень бронемашин, розповів Володимир Зеленський.

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ЗСУ передадуть польські БТР Rosomak / polska-zbrojna.pl

Польща виконала всі задекларовані раніше зобов'язання щодо постачання танків в Україну, заявив президент Володимир Зеленський.

"Є нові домовленості щодо БМП - більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів - Rosomak - 200 машин. Зараз 100 і 100 пізніше. Також самохідні міномети, Додаткові ракети, МіГи", — відзначив глава держави.

Також він нагадав про 35-й оборонний пакет від Сполучених Штатів.

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"Ракети для HIMARS, ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки та інші важливі елементи підтримки", — сказав Зеленський.

Крім того, як зазначив президент, підтримка Німеччини цього тижня зросла на 200 млн євро інвестицій. Зокрема, це проекти німецьких компаній, які допоможуть Україні досягти економічної та соціальної стабільності.

Також глава держави нагадав, що Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги обсягом понад 270 млн євро.

"Це допомога нашому відновленню, гуманітарна підтримка, нелетальна підтримка для оборони, а також – і це дуже важливо – підтримка для справедливості", — сказав він.

За словами президента, Данія і Норвегія працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для української артилерії.

"Є нові санкційні рішення - від Австралії та Нової Зеландії. Дякую за них!",- додав він.

Крім того, глава держави нагадав про рішення литовського парламенту.

"Дуже важливе рішення прийнято на цьому тижні в Литві - щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі. Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО - запросити саме цього року, на саміті у Вільнюсі", — сказав президент.

БТР Rosomak

Колісний бронетранспортер (пол. Rosomak - росомаха) - польський чотиривісний бронетранспортер, розроблений підприємством Rosomak S. A. Машина є ліцензійною копією БТР Patria.

Характеристика:

Вага 22 т;

Довжина 7,7 м;

Ширина 2,8 м;

Висота 2,3 м;

Екіпаж 3;

Десант 8.

Озброєння:

1×30×173 мм ATK Mk44 Bushmaster II;

1×12,7 мм WKM - B або 1×40 мм Mk 19 в Rosomak M3;

1 × 7,62×51 мм НАТО UKM-2000C спарений кулемет.

Раніше повідомлялося, що Польща продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російською навалою. Українська армія вже отримала від Польщі 250 радянських танків Т-72. На цьому країна вирішила не зупинятися, а тому незабаром ЗСУ отримають ще більш сучасних модифікацій танків.

Як зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Польща планує відправити Україні 60 модернізованих Т-72 і PT-91 Twardy, а також 14 танків Leopard.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що Польща може поставити Україні винищувачі, такі як F-16 або Міг-29, але тільки в рамках НАТО або того ж Рамштайн. Зараз такого питання на порядку денному немає.

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