'Далі буде': в Генштабі підтвердили удар по Ростовській області - що вдалось знищити

В Генштабі наголосили, що Росія використовує системи ППО С-300 зокрема для обстрілів українських міст, застосовуючи тактику терору мирного населення.

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ЗСУ вдарили по позиції ППО в Ростовській області / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України завдали удару по російській системі протиповітряної оборони С-300 в районі населеного пункту Новошахтинськ, Ростовської області Росії. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що удар був проведений підрозділами Військово-Морських Сил ЗСУ в координації з іншими підрозділами Сил оборони.

"За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується", - йдеться в повідомленні. відео дня

Дивіться відео з наслідками удару по системі ППО Росії в Ростовській області:

Фото: скріншот

Також у Генеральному штабі ЗСУ підкреслили, що російські окупанти використовують комплекси С-300 для атак на українські міста, руйнуючи житлові будинки і тероризуючи мирне населення.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил рф триває. Далі буде…", - резюмували в Генштабі.

Звідки Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Що таке С-300? С-300 — це зенітно-ракетна система (ЗРС), що була розроблена ще в Радянському союзі. На озброєння система вийшла наприкінці 70-х років. Комплекси мали бути розроблені для ППО (С-300П), для сухопутних військ (С-300В) та для кораблів ВМС (С-300Ф). Головне призначення С-300 — противоповітряна оборона, вона мала б знищувати ворожі літаки, балістичні та аеродінамічні ракети. Як ППО її використовують у всіх країнах, що входили в СРСР, і в деяких країнах Європи. Також Росія експортувала модифіковані С-400 в Індію, Туреччину та Китай. В Україні до повномасштабного наступу нараховувалося понад 250 систем С-300, за даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Крім того, установки С-300 було передано Україні від східноєвропейських країн у рамках військової допомоги. Установка здатна влучати на відстань до 75 км, або до 100 км і до 200 км залежно від типу елементів родини С-300. Влучати в ціль "земля-земля" С-300 може на відстані близько в 40 км. Тому під удар окупантів зазвичай потрапляють Харків, Запоріжжя, Херсон та інші прифронтові міста. Ще з радянських часів у країни-агресора залишилось багато ракет С-300 (за різними даними, від 5 до 8 тисяч). Чому ППО України не відбиває атаки С-300 Відстать у 40 км С-300 ракета долає буквально за хвилину і летить занадто низько, щоб на неї відреагували локатори зенітно-ракетних комплексів України. Тому тривога часто вмикається вже після вибуху.

Крім того С-300 при ударі "земля-земля" летить по траєкторії дуги та може маневрувати. Відбити атаку С-300 можуть комплекси Patriot і SAMP-T.

Вибухи в Ростовській області - що відомо про удари по Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на нафтобазу в Ростовській області в ніч на 18 серпня. Раніше російські ЗМІ повідомляли про вибухи та велику пожежу на цьому об'єкті.

Нафтобаза в районі Пролетарська в Ростовській області горить вже третю добу після удару БПЛА в ніч на 18 серпня. Місцева влада лише ввечері 20 серпня відзвітувала про перебіг рятувальних робіт. Площа пожежі на ранок сягнула 10 тисяч квадратних метрів, окупанти залучили літаки Іл-76 МНС та кілька поїздів для ліквідації наслідків.

4 серпня Сили оборони України також атакували військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області. Влучили у склади з боєприпасами, включно з коригованими авіабомбами (КАБами). Наразі перевіряється інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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