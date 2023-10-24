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Далекобійні ракети для ЗСУ: у Зеленського назвали п'ять основних завдань

Олексій Тесля
24 жовтня 2023, 14:58
Наявність далекобійних ракет остаточно знецінить репутацію російської армії і російського ВПК, впевнений Михайло Подоляк.
Подоляк, Нептун
Михайло Подоляк оцінив переваги далекобійного озброєння / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Потужні ракети на озброєнні ЗСУ, дальністю стрільби 150 кілометрів і більше, ефективно виконують ряд найважливіших завдань, наближаючи Україну до справжнього паритету в системах зброї з противником в ході війни з РФ.

"Перше: безперечно, ламає логістику тилового забезпечення Росії і тим самим значно здорожує війну. Друге: унеможливлює накопичення резервів і не дозволяє проводити ротації", - написав в Telegram радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Крім того, на його думку, це також руйнує транспортні системи і робить майже всю окуповану територію вкрай небезпечною, що позбавляє Росії можливості і далі насичувати ці території своєю присутністю.

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"Четверте: чинить значний психологічний тиск. Ніхто з окупантів (включаючи політичних туристів з Росії) не може відчувати себе в безпеці. П'яте: частково знижує залишкову домінантну присутність Росії в повітрі (вертольоти і тактична авіація) по лінії фронту", - зазначив він.

За словами радника глави ОП, наявність далекобійних ракет остаточно знецінить репутацію російської армії і російського ВПК.

"Питання сьогодні тільки в кількості ракет і швидкості їх постачання Україні", - додав Подоляк.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ракетні війська ЗСУ застосували ATACMS в ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. В результаті ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку.

Незабаром з'явилися супутникові знімки, на яких видно пошкодження на аеродромі в Бердянську. Окремо помітно пошкодження злітної смуги.

Раніше стало відомо про те, що удар ATACMS по аеродрому Бердянська "задвухсотил" топ-офіцера ВКС РФ. Додатково по російських вертольотах вночі 17 жовтня "відпрацював" боєкомплект загарбників.

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Михайло Подоляк війна Росії та України ATACMS
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