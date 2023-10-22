Удар ATACMS по аеродрому Бердянська 'задвохсотив' топ-офіцера ВКС РФ

Додатково по російських вертольотах вночі 17 жовтня "відпрацював" боєкомплект загарбників.

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Загиблий був російським інженером / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Telegram Денис Казанський

У мережі почали з'являтися перші некрологи про ліквідованих в результаті ударів ЗСУ по аеродрому Бердянська окупантів. Враховуючи опубліковану інформацію, у момент "прильоту" на місці перебували, зокрема, російські військові високого рангу.

Повідомляється, що серед загиблих є старший інженер авіаційної служби 696 дослідно-інструкторського вертолітного полку 344 МО Росії майор Сергій Короленко.

Некролог про окупанта опублікувала його родина, передає журналіст Денис Казанський.

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Похорон офіцера пройшов у Торжку Тверської області. На церемонію "прощання" з'явилося його керівництво.

Удари ATACMS по Бердянську та Луганську

Відомо, що ракетні війська ЗСУ застосували ATACMS у ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. В результаті ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку, один "Панцир С2" з особовим складом та ін.

Незабаром з'явилися супутникові знімки, на яких видно пошкодження на аеродромі у Бердянську. Окремо помітно пошкодження злітної смуги.

Зокрема, не менше п'яти гелікоптерів, серед яких можна ідентифікувати кілька Ка-52, були уражені авіабазою під Луганськом.

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