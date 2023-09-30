"Складне завдання з жертвами": експерт оцінив, чи можна звільнити Крим без F-16 і ATACMS

Панування в повітрі, яке є у російських військ, ніхто не відміняв, нагадав Володимир Заблоцький.

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РФ вживає певних заходів, щоб не зазнати критичної поразки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот

Військово-морський експерт, оглядач Defence Express, капітан 1-го рангу у відставці Володимир Заблоцький оцінив можливість проведення військової операції зі звільнення Криму без західних винищувачів F-16 і достатньої кількості ракет ATACMS.

За словами експерта, "операція можлива, але це буде дуже складним завданням і з жертвами".

"Панування в повітрі, яке є у російських військ, ніхто не відміняв. Повітряна перевага забезпечує бойові дії на землі - ми бачимо, як противник використовує авіацію з метою протидії нашому наступу. Шкода, що у нас немає коштів, які б дозволили розв‘язати цю проблему", - сказав Заболоцький в інтерв'ю Главреду.

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Він пояснив, що зараз ситуація складається таким чином, що ми не можемо не наступати, а противник не може не захищатися.

"Окупанти вживають певних заходів, щоб не зазнати критичної поразки. Сили оборони України вже за кілька десятків кілометрів від Азовського моря, це становить певні загрози для окупантів. Ми вже можемо перекривати їхні логістичні шляхи артилерійським та ракетним вогнем. Але треба вийти до узбережжя, після чого можна буде відрізати Крим", - додав він.

Звільнення Криму

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що коли ЗСУ наблизяться до Криму, кремлівський диктатор Володимир Путін почне торгуватися. Причому висунуті ним умови ймовірно будуть неприйнятними для України.

Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють, вважає військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Він переконаний, що українським військовим передусім необхідно зупинити логістику росіян по сухопутному коридору. Тоді російські окупанти опиняться в умовному оточенні.

Україна не буде вести з країною-окупантом Росією жодних переговорів, доки Москва не віддасть захоплений Крим. Вихід російських військ з окупованого півострова є умовою Києва для проведення діалогу. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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