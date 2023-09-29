"Винесемо Кримський міст ракетами ATACMS": експерт про удар по "гордості Путіна"

У окупантів країни-агресорки Росії є серйозна проблема з ремонтом Кримського мосту, яку досить складно вирішити, вважає Володимир Заблоцький.

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Україна винесе Кримський міст американським ракетами ATACMS - експерт / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Вікіпедія

Країна-окупантка Росія в захопленому Криму зіткнулася із проблемою в ситуації з Кримським мостом. Після літнього удару пошкоджена опора, і щоб її відремонтувати, треба все розбирати і заново складати, чого робити напевно не будуть. Історія з естакадою, якою пишається Путін, закінчиться її руйнуванням далекобійними ракетами ATACMS. Про це заявив капітан 1-го рангу у відставці, військово-морський експерт, оглядач Defence Express і науковий співробітник Національного військово-історичного музею Володимир Заблоцький.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що після липневої атаки на Кримському мосту пошкоджена опора естакади, і щоб її відремонтувати, треба все заново розбирати. Навряд чи хтось це буде робити.

"Я сподіваюся, що нам вдасться знищити Кримський міст, це питання часу. Він нам не потрібен. Росія стикається з проблемами з ремонту естакади – опору, яка була підірвана під час атаки в липні, треба ремонтувати. Для того, щоб її відновити, треба взагалі її розбирати і заново складати. Їм ніхто не дасть цього робити. Автомобільна та залізнична складові мосту продовжують працювати, але з обмеженнями", - зазначив Заблоцький.

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Також він зробив прогноз, згідно з яким міст, яким пишається російський директор Путін, в результаті буде зруйнований ударами із застосуванням американських далекобійних ракет ATACMS.

"Думаю, врешті-решт, ми таки винесемо Кримський міст ракетами ATACMS", - підкреслив Володимир Заблоцький.

Хто такий Володимир Заблоцький Володимир Заблоцький - капітан 1-го рангу в відставці, український військово-морський експерт, кореспондент-оглядач інформаційно-консалтингової компанії Defense Express і науковий співробітник Національного військово-історичного музею. Інженер-кораблебудівник. Автор досліджень, статей і монографій з історичної, військової та військово-морської тематики. Публікації Заблоцького можна знайти в таких виданнях, як Defense Express "Експорт зброї та оборонний комплекс України", Ukrainian Defense Review, "Військо України", "Камуфляж", "Судноплавство", NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety та ін.

Що буде з Кримським мостом

Україна завдасть удару по Кримському мосту, який виведе споруду з ладу, вважає військовий експерт Роман Світан. На його думку, після цього естакада припинить бути маршрутом логістичних постачань російським окупантам.

Полковник ЗСУ в запасі Олег Жданов вважає, що якщо сили оборони України вийдуть до Азовського узбережжя, доб'ють Кримський міст далекобійними ракетами і влаштують полювання за великими десантними кораблями, Кримський півострів перетвориться на острів. Війська зможуть зайти до Криму і запустити визвольну операцію.

Кримський міст навряд чи вдасться повністю зруйнувати, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Втім, на естакаду очікують неминучі руйнівні наслідки після того, як армія України переріже "суходільний коридор".

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