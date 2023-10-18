Удар ATACMS по аеродрому в Бердянську: на супутникових знімках видно пошкодження

На супутникових знімках помітні пошкодження частини злітної смуги, де раніше були гелікоптери окупантів.

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З'явились супутникові знімки з наслідками ударів по аеродрому в Бердянську / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Схемы

Українські військові вдарили ракетами ATACMS по аеродрому російських окупантів у Бердянську. З'явилися супутникові знімки, на яких видно пошкодження на аеродромі. Про це повідомляють Схеми.

На знімках, зроблених 18 жовтня, помітні пошкодження частини злітної смуги летовища. На ній раніше росіяни розташовували гелікоптери.

З'явились супутникові знімки з наслідками ударів по аеродрому в Бердянську / фото: Схемы

Ракети ATACMS в Україні

17 жовтня стало відомо про те, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. Виявилося, що ці ракети були привезені в країну таємно. Цими ракетами ЗСУ атакували російські військові цілі.

відео дня

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS. У своєму відеозверненні він заявив, що ракети дуже влучно виконують роботу. Радник керівника ОП Михайло Подоляк, своєю чергою, заявив про початок "нової глави" російсько-української війни.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав перші кадри роботи ATACMS в Україні. Українські військові запустили балістичні ракети ATACMS по позиціях окупантів в Луганську та Бердянську.

Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS. Представник Ради національної безпеки США Едрієн Уотсон зазначив, що Київ отримав ракети, які можуть знищувати ціль на відстані 160 км. Це значно розширить бойові можливості ЗСУ.

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