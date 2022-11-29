Наслідки ракетного удару по Києву 15 листопада 2022 / Фото УНІАН

Російські окупанти, ймовірно, готуються завдати нового масованого ракетного удару по Україні цього тижня. Такі дії, найімовірніше, будуть спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не наростити його.

Як йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (SW), РФ все ж продовжує відчувати обмеженість свого ракетного арсеналу.

Експерти нагадали, що 27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів. Глава об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк також зазначила, що 28 листопада в Чорному морі заступив на чергування ще один російський ракетоносець, загальний залп якого становить 8 ракет типу Калібр. За її словами, це є показником підготовки ворога до нової хвилі масованих ракетних ударів протягом тижня.

Російські пропагандистські блогери також стверджували, що нинішнє угруповання російської авіації та морського флоту означає, що найближчими днями ЗС РФ завдадуть ще одну серію ракетних ударів по Україні.

"Однак через триваючу деградацію російського ракетного арсеналу в ході попередніх ударів цілком імовірно, що Росія прагне підтримувати, а не нарощувати нинішні темпи ударів по критично важливій інфраструктурі України", – вважають в ISW.

Небезпека нового ракетного удару РФ

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

Засновник організації С14 Євген Карась вважає, що нова хвиля ракетних атак чекає Україну у вівторок, 29 листопада. За його словами, ймовірність того, що Росія знову атакує ракетами, становить 90% "за багатьма ознаками і перехопленнями".

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