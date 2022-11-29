"Наказ могли б заблокувати": ЗМІ з'ясували, як генерали РФ реагували на ядерні погрози Путіна

Навесні в РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України / Колаж Reuters, УНІАН

Після перших невдач російської армії на війні в Україні генерали РФ і співробітники ФСБ обговорювали імовірність застосування президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї. Сам російський диктатор на таких розмовах не був присутній.

Як пише американський журнал Newsweek, відповідні розмови про застосування ядерної зброї підтверджують електронні листи, які російський правозахисник і засновник сайту Gulagu.net Володимир Осєчкін отримував від свого інформатора в ФСБ з позивним "Вітер змін". Електронні листи були датовані 17 березня, 21 березня та 12 квітня.

Видання стверджує, що більшість учасників розмов припускали, що Путін не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це означало б "поразку Росії" в очах супротивників і нейтральних країн.

Зокрема, в електронному листі від 17 березня, написаному всього через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення в Україну, йдеться, що, хоча конфлікт з сусідньою Україною перебуває "десь за межею логіки і здорового глузду", вони сподіваються, що "відверта дурість (застосування ядерної зброї,-ред.) не буде здійснена".

"Такий потужний аргумент на користь локального конфлікту продемонстрував би військову слабкість, яку не зміг би подолати навіть військовий успіх", — пише "Вітер змін", додаючи, що Путін може погрожувати використанням ядерної зброї, щоб "залякати Захід".

Також нібито висловлювалися думки, що якщо Путін віддасть наказ завдати ядерного удару по Україні, то його рішення може заблокувати військове командування.

"Тобто, якщо це "технічно можливо", у чому немає впевненості. Точніше, для початку потрібна згода всіх причетних (для нанесення ядерного удару), що представляється складним. Буде потрібно, щоби технічні можливості відповідали "хочу", а тут все хитро", — цитує лист від 12 квітня Newsweek.

Ядерний шантаж РФ

Господар Кремля Володимир Путін часто погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі чекає крах. Путіна про це вже попередили.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія повинна припинити шантаж ядерною зброєю. Український гарант зазначив, що оточення глави Кремля Володимира Путіна - "цуценята", які після 50 г горілки кричать про застосування такої зброї. Це абсолютно неприйнятно. Зеленський підкреслив, що Європі слід показати силу, а Путін повинен відчути страх за свою владу в Москві.

За словами колишнього міністра оборони США і директора ЦРУ Леона Панетти, на початку повномасштабного російського вторгнення імовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні становила 1-5%. Зараз ця цифра збільшилася і становить 20-25%.

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