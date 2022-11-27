Росія готує новий удар: Зеленський попередив українців про складний тиждень

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові ракетні удари по території України.

За словами президента, поки у РФ є ракети, вони не заспокояться. Але сили оборони до них готуються.

"Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети - вони не заспокояться. Початок тижня може бути таким же складним, як і минулий. Наші сили оборони готуються. Все держава готується. Всі сценарії опрацьовуємо, в тому числі з партнерами", - зазначив президент України.

Зеленський також попередив, що на тижні особливо важливо прислухатися до сигналів повітряної тривоги.

"Всі разом і допомагаючи один одному - ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, цю спробу Росії використовувати холод проти людей. Робимо і будемо робити все можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити все, щоб притягнути Росію до відповідальності за терористичну війну", - додав глава держави.

Небезпека нового ракетного удару РФ

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що найближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

Раніше політичний аналітик і екс-нардеп Тарас Чорновіл заявив, що удари країни-агресора Росії по енергетичній інфраструктурі України - це геноцид. і міжнародне співтовариство повинно було реагувати на це. Однак на Заході бояться, що Росія почне бити ракетами по країнах Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, українців закликали завчасно підготуватися до обстрілів і розповіли про 8 кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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