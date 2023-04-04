Що важливо знати про мобілізацію: у Міноборони зробили заяву на тлі фейків РФ

Маляр зазначає, що темою повісток залякати українців вже складно після того, що вони пройшли за цей рік.

Мобілізація в Україні / УНІАН

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні за допомогою фейків.

Зокрема, вони маніпулюють на темах видачі повісток і роботи військкоматів.

Вона підкреслила, що українська влада і до повномасштабної війни постійно фіксувала інформаційні кампанії Росії щодо повісток і призову. Ворог намагався популяризувати історії, де повістку видали інваліду або ветерану Другої світової.

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"Зараз противник трохи ускладнив свою технологію і додає історії про дивовижні місця вручення повісток і "хвилі" мобілізації ... маніпулювати він намагається на двох речах: страх отримання повістки, формування громадського осуду до роботи ТЦК СП( територіальних центрів комплектування і соцпідтримки - ред.)", - написала Маляр в Telegram.

За її словами, темою повісток залякати українців вже складно після того, що вони пройшли за цей рік. Але вона зазначила, що щодо роботи військкоматів слід розуміти кілька речей:

ТЦК СП виконують стратегічно важливе для оборони держави завдання;

там працюють живі люди і вони можуть помилитися або навіть вчинити порушення.

У таких випадках слід діяти правовим шляхом.

"І головне, не варто робити з таких випадків сенсацію і гучні заголовки", - додала заступник міністра.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося, що в українському парламенті завершують підготовку законопроекту, згідно з яким в Україні буде створено так званий реєстр "ухильників". Нардеп Федір Веніславський пропонує включати до реєстру людей, які ігнорують вручену вимогу з'явитися до територіального центру комплектування.

Юрист пояснив, хто з військовозобов'язаних чоловіків може виїжджати за кордон. У переліку "виїзних", зараз знаходяться, зокрема, такі категорії чоловіків:

близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час проведення АТО/ООС;

люди з інвалідністю, які отримали відстрочку від мобілізації або були зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії;

які отримали поранення на війні і відправляються на лікування;

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

особи, які супроводжують за кордон дружину з інвалідністю;

представники деяких професій (члени екіпажів, наукові співробітники, спортсмени і тренери, водії, волонтери, діячі культури та інші).

Нагадаємо, юрист назвав найпростіший і легальний спосіб виїхати за кордон військовозобов'язаному. Один з найбільш легальних способів покинути Україну військовозобов'язаній людині – виїзд в якості супроводжуючого з особою, яка потребує постійного догляду.

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