РФ накопичила сотні ракет та планує комбіновані удари - попередження РНБО

Путін готується "кошмарити" Україну із застосуванням крилатих ракет, балістики та "Шахедів" протягом літа.

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РФ нарощує ударний потенціал / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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РФ має значно більше балістичних ракет, ніж 500, про які писав Захід

Путін робитиме більшу ставку на балістичні ракети, ніж на крилаті

The Economist попереджав, що Росія наразі має у своєму арсеналі 500 балістичних ракет. Водночас, як розповів 24 Каналу керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, це число є заниженим — насправді Москва має значно більше завдяки зовнішній військовій підтримці, зокрема й від Північної Кореї.

За словами Коваленка, агресор зберігає достатні запаси крилатих ракет. До того ж, така концентрація ракетного озброєння вказує на підготовку ворога до масштабних ударів.

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"Щодо обстрілів крилатими ракетами з застосуванням стратегічної авіації, у планах ворога є збільшення таких обстрілів. Однак вони можуть бути комбіновані – не лише крилаті ракети, а й балістика та "Шахеди". За такою формулою росіяни планують діяти протягом літа", - зазначив Коваленко.

Станом на травень 2025 року РФ здатна виготовляти орієнтовно 60 ракет типу "Іскандер-М", попри дію міжнародних санкцій, що ускладнюють виробництво. Також, окрім внутрішнього виробництва, Кремль уже отримав близько 350 балістичних ракет від КНДР.

ОТРК "Іскандер" / Інфографика: Главред

Крім військових приготувань, Росія продовжує і дипломатичні маневри, які, на думку української сторони, є лише способом виграти час. Андрій Коваленко прокоментував ситуацію.

"Такий "настільний теніс" триває з березня, коли США вперше запропонували повністю припинити вогонь. Україна погодилась, росіяни – методично затягують. Головний їхній задум зараз – зрив зустрічі з нашою країною, щоб виграти ще час", - зазначили в РНБО.

Крім того, в інформаційному просторі з’явилась згадка про те, що Дональд Трамп нібито надав Москві два тижні, щоб перевірити її готовність до миру. У реальності ж, як підкреслюють у Центрі протидії дезінформації, Кремль отримав ще два тижні для реалізації нової хвилі атак.

Обстріли Росією українців - новини України

Як писав Главред, у ніч на 30 травня в Харкові прогриміла серія вибухів. У Слобідському районі зафіксовано вісім влучань, є постраждалі.

У ніч на 29 травня Україну атакували невідомі повітряні цілі. Ймовірно, РФ запустила по Одещині перероблену на дрон реактивну мішень для перевірки ППО.

Також зафіксована активність РФ, зокрема на аеродромі базування бомбардувальників Ту-95МС "Енгельс". Військовий експерт Олег Жданов розповів про можливість нової атаки.

Більше новин про атаки РФ:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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