Четверта хвиля мобілізації до ЗСУ: адвокат розповів, хто підлягає призову

За словами адвоката Івана Лібермана, в ЗСУ через центри комплектації будуть закликати тільки тих людей, які зможуть перекрити армійський недокомплект.

Четверта хвиля мобілізації в ЗСУ: адвокат розповів, хто підлягає призову / колаж фото УНІАН

Загальна мобілізація в Україні (яка оголошена через україно-російську війну) проходитиме в чотири основні хвилі (черги), під час яких до лав ЗСУ беруть різні категорії українців. Адвокат Іван Ліберман прокоментував порталу Факти ICTV, як саме проходитиме четверта хвиля.

"Коли з'ясовується, що військо має недокомплект, оголошується четверта хвиля мобілізації. Однак це не означає, що будуть набирати просто людей з вулиці. Наприклад, артилеристам потрібні навідники, тому будуть закликати тих, хто добре розбирається в географії або топографії", — говорить експерт.

За словами Лібермана, в ЗСУ через центри комплектації будуть закликати тільки тих людей, які зможуть перекрити армійський недокомплект.

"Під час четвертої хвилі будуть звертати увагу на тих громадян, які спеціалізуються на професії, яка стикається з тією, яку потрібно укомплектувати. Наприклад, якщо танкістів у нас достатньо, а не вистачає навідників, то закон про мобілізацію і про оголошення доукомплектування (тобто четвертої хвилі) дає право відбирати виключно тих, в кому є потреба, а не просто набрати кількість", - розповів він.

Адвокат зазначає - зараз в Україні немає проблем з кількістю військових і людей, які очікують призову.

"В Україні є багато тих, хто готовий йти воювати за контрактом, але коефіцієнт корисної дії від них може бути невеликий. У кількісному аспекті - добре, що такі є. А ось щодо їх професійних здібностей, то треба буде затратити багато часу для підготовки тих, чиї підрозділи потрібно укомплектувати", − підсумував він.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті.

Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими – 19 лютого.

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