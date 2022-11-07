Загальна мобілізація в Україні: ЗМІ дізналися, чи закінчиться вона в 2022 році

Чи великі шанси, що загальна закінчиться у 2022 році - ЗМІ / колаж УНІАН

Загальна мобілізація в Україні стартувала 24 лютого нинішнього року ‒ після початку повномасштабної військової російської агресії. Журналіст 24 канали детально розібралися в питанні з приводу, як довго мобілізація триватиме.

Як кажуть експерти, мобілізація українців вкрай залежить від ситуації на фронтах україно-російської війни. І, згідно з рішенням Ради і президента Зеленського, вона триватиме до кінця вторгнення російських агресорів.

Далі - рішення про продовження або припинення спільної мобілізації на території Української держави може бути переглянуто після 21 листопада. Але, цілком ймовірно, її продовжать.

Поки ж мобілізувати можуть будь-якого чоловіка призовного віку (з 18 до 60 років), у якого немає ніяких особливостей, які можуть його звільнить або частково, або повністю звільненим від служби.

Експерти нагадують, що в Україні загальна мобілізація проходить за чотирьма хвилями:

Заклик резервістів. Чоловіки з бойовим досвідом віком до 40 років (ветерани АТО або ООС);

Люди, які служили до 2014 року або несли службу в ЗСУ за контрактом;

Офіцери запасу і ті, хто закінчив військову кафедру (так звані "піджаки");

Всі інші чоловіки, яких медики визнають придатними до військової служби.

Але, як зазначав трохи раніше начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, поки жорсткого дефіциту в армії ні в яких військово-облікових спеціальностях немає.

Мобілізація в Україні

Диктатор країни-агресора Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок так званої "спецоперації" Росії проти України. Диктатор так назвав війну. Війська РФ напали на українську державу зі своєї території, окупованого Криму, Білорусі та окупованого Донбасу. Почалися ракетні та авіаційні бомбардування об'єктів військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Війна триває. Сили оборони України відбивають напад російських військ і звільняють захоплені території.

25 лютого в Україні була оголошена загальна військова мобілізація. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який 3 березня затвердила Верховна Рада.

Закликають до лав ЗСУ чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у яких є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. Документ вніс до Ради президент Зеленський. Проголосували " за " 288 парламентаріїв.

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