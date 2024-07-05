Четверо загиблих і понад 20 поранених: росіяни безжально обстріляли Донецьку область

Російські окупанти обстріляли населені пункти в Донецькій області. Унаслідок цього загинули 4 людини, ще понад 20 - поранені. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
Відомо, що росіяни вдарили по селу Комара у Волноваському районі. Вони скинули на населений пункт три керовані бомби. Унаслідок атаки загинула 32-річна жінка. Загалом поранення дістали 20 осіб.
"Пошкоджено 13 приватних будинків, 4 магазини, 2 багатоповерхівки, 2 об'єкти інфраструктури та адмінбудівлю", - ідеться в повідомленні.відео дня
Ще двоє загиблих і поранених було в Селидовому, яке росіяни знову обстріляли. Росіяни вбили одну людину і поранили одну людину під час обстрілу Української. Ворог вдарив по місту зі "Смерчів", пошкодив приватний будинок, об'єкт інфраструктури та 2 підприємства.
"Кожне місто та село Донеччини завжди перебуває під загрозою ворожих обстрілів. Залишатися тут небезпечно! Евакуюйтеся своєчасно!" - написав Філашкін.
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