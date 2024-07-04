Є загиблі, багато поранених: російська ракета вдарила по порту під Одесою

Внаслідок атаки окупантів загинула мінімум одна цивільна людина.

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РФ вдарила балістикою по порту в Одеському районі / Колаж: Главред, фото: МО РФ, Одеська обласна прокуратура

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по Одеському району. Внаслідок цього є загиблі та багато поранених. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його даними, ворог атакував порт. Пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.

Внаслідок атаки загинула одна цивільна людина, ще 7 були поранені.

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У Одеській обласній прокуратурі заявили, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни" та "Умисне вбивство".

Удар по припортовій інфраструктури підтвердили і Сили оборони півдня. Зазначається, що удар був завданий саме балістичною ракетою.

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Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію та здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

30 червня внаслідок нового удару по Харкову було пошкоджено будівлю вантажного відділення Нової пошти. Загинула щонайменше одна людина, постраждало - 10 осіб. Серед постраждалих була 8-місячна дитина. Вибухова хвиля відчинила двері машини і хлопчика викинуло на асфальт.

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