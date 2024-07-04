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"Зрівнюють із землею": Гетьман заявив про підготовку відходу ЗСУ із Часового Яру

Юлія Закрепа
4 липня 2024, 16:23
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У Часовому Яру росіяни зазнають великих втрат, хоча й не припиняють наступ на цьому напрямку.
'Зрівнюють із землею': Гетьман заявив про підготовку відходу ЗСУ із Часового Яру
Гетьман розповів про відправку військ КНДР в Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що росіяни перекинули до Часового Яру велику кількість живої сили та техніки.

"Росіяни перекинули у Часів Яр велику кількість живої сили та техніки, використовуючи авіацію та рівняючи його з землею. Тримати оборону в зруйнованому місті ще гірше, ніж десь в полі. Ще місяць тому у ГУР припускали, що цілком можливо, що нам доведеться відходити з цієї позиції. Тому що сили та засоби, які росіяни там використовують, значно переважають наші можливості", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, у Часовому Яру росіяни зазнають великих втрат, передає "Еспресо".

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"Зрозуміло, що відходити від міста не хотілося б, це панівна висота. Місто важко штурмувати, але є межа можливостей. Припускаємо, що можливо нам доведеться відійти з Часового Яру, враховуючи потужність російських атак, м'ясні штурми, кількість КАБів, ФАБів, снарядів. Якщо й далі буде продовжуватися така інтенсивність бойових дій, то туди треба підводити резерви, а резервів не вистачає", - додав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що окупанти зруйнували позиції ЗСУ - українські захисники відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Назар Волошин завяви, що "Мікрорайон "Канал", в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців.

Україна готує нові бригади для наступу ЗСУ, однак у бійців велика нестача зброї. Аналітики повідомили, що Україна розв'язує кадрові проблеми та формує нові бригади, але запізнілі постачання західного озброєння, швидше за все, не дозволять оснастити всі ці нові бригади.

Військові ЗСУ заявили про критичну ситуацію, адже росіяни масово сунуть на Часів Яр. У 24 окремій механізованій бригаді повідомили, що наразі склалася "критично важка ситуація" у Часовому Яру на Донеччині. Армія РФ атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів.

Президент України Володимир Зеленський допустив новий наступ ЗСУ, але з обмовкою. Він також спростував тезу, мовляв, ситуація на фронті дійшла до "глухого кута". За словами президента, сили ЗСУ на зараз краще укомплектовані людьми, ніж кілька місяців тому.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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війна в Україні ЗСУ Часів Яр Олексій Гетьман
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