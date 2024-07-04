РФ не припинить убивати людей в Україні: Путін зробив обурливу заяву

Російський диктатор звинувачує в усьому Україну і стверджує, що нібито через Київ неможливо припинити вогонь на фронті.

https://glavred.net/politics/rf-ne-prekratit-ubivat-lyudey-v-ukraine-putin-sdelal-vozmutitelnoe-zayavlenie-10578299.html Посилання скопійоване

Путін відмовляється припиняти вогонь в Україні / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін навіть не збирається припиняти вогонь в Україні. Він вважає це "неможливим". Путін у всьому звинувачує Україну. Такі заяви він зробив під час саміту в Астані, повідомляють росЗМІ.

Путін вимагає від України "погодитися на кроки з демілітаризації, які були б незворотні і прийнятні для РФ". Лише після цього він нібито погодився б припинити вогонь.

Диктатор намагається перекласти всю провину на Україну, говорячи про те, що Київ нібито не надав жодних кроків у відповідь після "відведення російських військ від столиці".

відео дня

"Росія не може оголосити про припинення вогню, оскільки не впевнена у відповідних діях української сторони", - сказав Путін.

Він також прокоментував пропозицію президента Туреччини Ердогана стати посередником у переговорах про припинення вогню.

"Питання тільки в тому, що завершити конфлікт за допомогою посередників мені видається малоймовірним. Насамперед тому, що навряд чи посередник буде наділений повноваженнями підписувати остаточний документ. Навіть не те, що підписувати остаточний документ, а привести до підписання остаточного документа. Принциповим є питання не тільки компетентності цих посередників, а й їхні повноваження. Хто може дати повноваження посереднику такі, які могли б поставити остаточну крапку і покласти край цьому протистоянню. Але посередництво, як пан Ердоган робив під час нашого переговорного процесу в Стамбулі, саме по собі посередництво ми вітаємо", - сказав Путін.

Пропозиція Ердогана про припинення вогню

Нагадаємо, 3 липня стало відомо про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив Путіну, що готовий особисто "закласти основу для угоди про припинення вогню" між Україною і РФ.

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль не зацікавлений у сумлінних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у діалозі. Російський диктатор Володимир Путін намагається переконати Захід завчасно піти на поступки, що порушують суверенітет України.

Як повідомлялося раніше, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Путін має намір припинити війну проти України. Навпаки, спостерігається активізація дій російських окупантів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред