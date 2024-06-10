Чорноморський флот загнали в кут: ЗСУ відкривають новий фронт на морі - Newsweek

РФ намагається знизити вразливість своїх кораблів до ударів українських безпілотників.

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РФ перемістила кораблі з Криму після ударів ЗСУ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Стратком ЗСУ

В Азовському морі українські дрони несуть загрозу для російських суден після того, як удари по кораблях та інфраструктурі Чорноморського флоту змусили РФ передислокувати кораблі з окупованого Криму до Новоросійська та в інші місця.

Це є свідченням того, що Київ має намір атакувати інфраструктуру Москви за межами Чорного моря, йдеться в матеріалі Newsweek.

Зазначається, що згідно з останніми супутниковими знімками, РФ вивела з Новоросійська щонайменше 18 військово-морських кораблів, зокрема два патрульні кораблі класу "Василь Биков" і десантні кораблі класу Ropucha.

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У матеріалі підкреслюється, що це може свідчити про те, що РФ намагається знизити їхню вразливість до ударів українських безпілотників.

Удари по суднах РФ в Азовському морі

Раніше повідомлялося, що в Таганрозькій затоці Азовського моря безпілотники атакували російський буксир і баржу країни-агресора.

У повідомленні наголошується, що атака на буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" увечері 8 червня.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

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Раніше було названо жирну ціль Чорноморського флоту для знищення. Збройні сили України насамперед зацікавлені у знищенні носіїв крилатих ракет Чорноморського флоту, розповів в ефірі телемарафону спікер ВМС Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, Сили оборони потопили або вивели з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі. Це завдало серйозного удару по військовому потенціалу Росії, зазначив спікер ВМСУ Дмитро Плетенчук.

Голова СБУ Василь Малюк, зі свого боку, прогнозує проведення нових спецоперацій, які завдадуть ще більшої шкоди ворогу - як на суші, так і в морі.

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