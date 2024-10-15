Чим небезпечна примусова мобілізація: експерт назвав ряд причин

На думку Романа Світана, Україні варто застосовувати інші підходи мобілізації.

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Світан розкритикував "бусифікацію" / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео

Примусова мобілізація в Україні може мати негативний вплив на фронт. Про це повідомив військовий експерт Роман Світан в етері Апостроф TV.

На його думку, люди, яких силоміць затягнули на фронт, не будуть ефективними.

"Поставка в лави бусифікованих приводить до того, що вони доходять до лінії боєзіткнення і просідають по флангах. Ми бачили, бойову 72 бригаду, яку врешті-решт видавили росіяни з Вугледару, обійшовши її з флангів. Тому що на флангах стояли бусифіковані, ТРОшники, вони воювати не можуть. Воювати можуть лише профпридатні. А їх мають обирати, принаймні з мотивованих.", – пояснив Світан.

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Військовий експерт наголосив, що мотивацію через "бусифікацію" ніяк не підіймеш. На думку Світана, одним з етапів заохочення вступу до лав ЗСУ може бути збільшення фінансових винагород для військовослужбовців.

"Мотивуйте фінансово і тоді професіонали підуть в стрій. Усе залежить від суми. Зрозуміло, що ті 100 тисяч гривень – це трохи більше ніж 2 тисяч доларів – не мотивують нікого наразі. Тоді мотивацію треба підіймати до загальновійськових стандартів. Виконуючи задачі на лінії боєзіткнення у світі отримують від 5 до 7 тисяч доларів. Такі мотиваційні моменти треба запускати", – підкреслив Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Водночас минулого тижня відбулись масові рейди ТЦК, які викликали хвилю обурень. 11 жовтня, у Києві близько півсотні працівників ТЦК перевіряли документи чоловіків, які виходили з концерту рок-гурту "Океану Ельзи". Деяких відвідувачів концерту затримували й саджали в поліцейські авто. Також масові рейди ТЦК пройшли у Харкові та в інших містах України.

Згодом член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко пояснив, що мобілізаційні рейди територіальних центрів комплектування (ТЦК) у громадських місцях пов’язані з потребою поповнення підрозділів ЗСУ.

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