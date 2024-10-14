"Немає вже ким поповнювати": в Раді пояснили причини масових рейдів ТЦК

Нардеп Федієнко пояснив, чому ТЦК і СП активізували перевірки в громадських місцях.

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Нардеп прокоментував рейди ТЦК / Коллаж: Главред, фото ВРУ, скриншот из видео

Мобілізаційні рейди територіальних центрів комплектування (ТЦК) у громадських місцях пов’язані з потребою поповнення підрозділів ЗСУ. Таку думку висловив народний депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в етері Радіо Свобода.

Нардеп заявив, що військове керівництво повинне нагадувати призовникам про їхні обов’язки.

"І Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і взагалі військові повинні більше цивільним військовозобов’язаним громадянам України розповідати й казати, інформувати, що відбувається на війні, який там стан і так далі... У нас є проблема у тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", сходити до ресторанів", – наголосив Олександр Федієнко. відео дня

Нардеп каже, що бойові командири звертаються до ТЦК за поповненням підрозділів. Він наголосив, що подібні мобілізаційні заходи необхідні через потребу доукомплектування бойових підрозділів Сил оборони.

"Мобілізація не зупинялася, вона триває далі...Представники ТЦК нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок.", - підкреслив Федієнко.

Хто такий Олександр Федієнко? Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

Рейди ТЦК по містах України — останні новини

Нагадаємо, 11 жовтня, у Києві близько півсотні працівників ТЦК перевіряли документи чоловіків, які виходили з концерту рок-гурту "Океану Ельзи". Деяких відвідувачів концерту затримували й саджали в поліцейські авто.

Також масові рейди ТЦК пройшли й у Харкові. В одному з клубів міста було заплановано виступ трьох музичних гуртів - "True Tough", "Ґрунт палає" та "Mordox". Однак, як розповіли очевидці, на місце прибуло понад 20 співробітників ТЦК у супроводі поліції. Вони оглядали документи не лише в артистів, але й у відвідувачів події.

Згодом заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував рейди ТЦК у Києві та наголосив, що мобілізація в Україні повинна охоплювати не лише села та маленькі містечка, а й великі міста, де мешканці спокійно відвідують концерти та ресторани. За його словами, неприйнятно, коли одні борються з ворогом уже третій рік, а інші живуть звичайним життям.

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