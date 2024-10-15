Стягнення коштів або втрата майна: що буде в разі несплати штрафу ТЦК

Якщо українець не сплатить штраф від ТЦК, буде розпочато примусове стягнення його коштів і майна.

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У Мін’юсті роз’яснили, що буде при несплаті штрафу ТЦК / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

У разі, якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорує повістку, йому може загрожувати штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Однак, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то може початись примусове стягнення майна державою. Про це пише "Судово-юридична газета" з посиланням на Мін’юст.

Згідно з законодавством, штраф має бути сплачено не пізніше як через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови — не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про відхилення скарги.

У випадку, якщо боржник не сплачує штраф, державний виконавець застосовує примусові заходи для стягнення коштів та майна боржника.

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Зазначається, що стягнення у першу чергу стосується коштів боржника у національній та іноземній валютах, інших цінностей, зокрема коштів на рахунках боржника. Якщо цього немає, наступним піде майно, зокрема нерухомість або частка нерухомості.

Якщо вказане майно у спільній власності, то стягнення стосується лише його частки, що визначається судом. При цьому, якщо вказана сума не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (менш як 160 тис. грн), то стягнення не здійснюється стосовно єдиного житла боржника та земельної ділянки, на якому воно розташоване. У такому випадку виконавець зобов'язаний вжити заходів для виконання рішення, використовуючи інше майно боржника.

Мобілізація в Україні / Инфографика: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні – останні новини

Нагадаємо, представник ТЦК Сергій Монукало повідомляв, якщо військовозобов’язаний раніше не оновлював дані навіть понад 10 років, але потім у межах закону оновив свої дані у період трьох місяців до 16 липня цього року, то йому не будуть виписувати штраф за минулі порушення.

Також представник ТЦК наголошував, що бронь від мобілізації "світить" не всім. За його словами, якщо документи про бронювання військовозобов’язаного були уже подані, але виявиться, що він раніше порушував правила військового обліку, то такій людині можуть відмовити у бронюванні.

Раніше повідомлялося, що всі відстрочки від мобілізації будуть діяти лише до 9 листопада. В ТЦК розповіли про те, як поновити відстрочку від мобілізації після 9 листопада та навели приклади ситуацій, коли відстрочку можуть не продовжити.

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