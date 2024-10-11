"А цього забираємо?": ТЦК влаштували облаву на концерті Океану Ельзи

Деяких відвідувачів концерту затримували і саджали в поліцейські авто.

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ТЦК влаштували облаву на концерті Океану Ельзи / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У Києві біля Палацу спорту близько півсотні працівників ТЦК перевіряли документи чоловіків, які виходили з концерту рок-гурту "Океану Ельзи".

Керівник київського ТЦК, який був присутній на цьому масовому заході, відмовився коментувати те, що відбувається, запропонувавши звертатися до прес-служби, пише ТСН.

Деяких відвідувачів концерту затримували і саджали в поліцейські авто.

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"А цього забираємо?", - судячи з усього, каже поліцейський на відео.

ТЦК влаштували облаву на концерті Океану Ельзи / Фото: скріншот із відео

Сьогоднішній концерт "Океану Ельзи", присвячений 30-річчю гурту. Він перший із серії з п'яти шоу, всі квитки на які були продані.

Мобілізація в Україні - що відомо про зміни до правил мобілізації

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міноборони повідомило про впровадження автоматизованого процесу видачі повісток, включно з врученням через пошту з використанням реєстру "Оберіг". Про це повідомив Сергій Монукало, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1147, представники пошти повинні особисто передавати повістки від ТЦК і СП адресатам.

Крім того, 9 жовтня Верховна Рада України ухвалила рішення про заборону мобілізації громадян віком 18-25 років. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, законопроект №11379-д було підтримано 311 голосами.

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