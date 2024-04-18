F-16 з'являться в Україні раніше, ніж очікувалось: прем'єр Бельгії розкрив терміни

Наразі українські пілоти проходять навчання, проте постачання першого літака може відбутися найближчими місяцями.

https://glavred.net/ukraine/f-16-poyavyatsya-v-ukraine-ranshe-chem-ozhidalos-premer-belgii-raskryl-sroki-10558892.html Посилання скопійоване

Прем'єр Бельгії сказав, коли очікувати на першу поставку F-16 до України / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Європейський Союз збільшить військову допомогу для України у зв'язку з масованими ракетними обстрілами з боку Росії. Україна може отримати перші винищувачі F-16 до початку літа. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Алекснадр де Кроо під час розмови з журналістами у Брюселі.

Наразі українські пілоти навчаються керувати винищувачами. Проте постачання першого літака може відбутися найближчими місяцями.

"Ця коаліція F-16 важлива і залишається важливою, тому що ці F-16 також мають протиповітряний потенціал, і Бельгія відіграє в цьому дуже важливу роль. Саме ми забезпечуємо підготовку українських пілотів на наших літаках. Постачання першого літака з підготовленими пілотами може відбутися до літа цього року", - зазначив прем'єр-міністр Бельгії. відео дня

Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

Александр де Кроо заявив, що європейські партнери обговорюють шляхи посилення захисту українського неба. Німеччина вже передала додаткову систему Patriot, а НАТО закликає до передачі наявних систем ППО для України, оскільки це буде корисніше, ніж зберігання таких систем у Європі.

Винищувачі F-16 - коли літаки з'являться в Україні

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші поставки винищувачів F-16 Україні розпочнуться цього року. Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі.

Також Сполучені Штати Америки дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів F-16 Fighting Falcon, а також запасні двигуни, тренажери та інші матеріали. Данія передасть 19 літаків F-16, Норвегія - до 22 літаків, а Нідерланди - невизначену кількість.

Як раніше повідомляв Главред, Данія планує передати Україні 6 літаків F-16 цього літа. Ці винищувачі четвертого покоління стануть першими для української протиповітряної оборони.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред