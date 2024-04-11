В небі буде не одна 'пташка': Норвегія назвала кількість F-16, які віддасть Україні

Норвегія готується передати Україні 22 американські винищувачі F-16. 12 із 22 літаків є повністю придатними до експлуатації. Про це повідомило видання Nettavisen.
Норвегія отримала дозвіл від Сполучених Штатів на передачу 22 літаків F-16. Також країна передасть Україні двигуни, допоміжне обладнання, тренажери, запчастини та інше необхідне обладнання.
Nettavisen ствержує, що у грудні 2021 року Норвегія уклала угоду про продаж 12 винищувачів F-16 американській компанії Draken International. Ці літаки придатні до польотів і перебувають в Норвегії.
"Угода про продаж з Draken International, схоже, не відбулася, і літаки, які мали використовуватися для навчання в США, натомість будуть захищати український повітряний простір", - йдеться у матеріалі.
Як зазначає ЗМІ, не всі літаки є повністю справними, частина з них призначена для використання Україною як джерела запчастин або для ремонту інших літаків. Проте 12 винищувачів, які країна планує надати Україні, придатні для польоту.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
F-16 для України - коли винищувачі з'являться в українському небі
Як повідомляв Главред, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші поставки винищувачів F-16 Україні розпочнуться цього року. Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі.
Також Данія планує передати Україні 6 літаків F-16 цього літа. Ці багатофункціональні винищувачі четвертого покоління стануть першими для української протиповітряної оборони.
Крім цього, Україна очікує отримати винищувачі F-16 не раніше липня цього року. З 45 обіцяних союзниками літаків, поки що лише шість буде передано.
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