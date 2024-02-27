Спершу не побачите нічого: пілот США заінтригував новиною про F-16 в Україні

Американський авіатор похвалив цілеспрямованість українських льотчиків.

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F-16 невдовзі будуть в Україні / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, прес-служба Пентагону

Україна зможе отримати американські винищувачі F-16 ближче до кінця 2024 року, заявив в інтервʼю Голосу Америки пілот F-16, підполковник ВПС США у відставці Пітер Грінбург.

За його словами, одним з найбільших викликів за цей період буде розбудова спеціальної інфраструктури в Україні під цю бойову авіацію НАТО.

Водночас американський військовий, який зараз тренує пілотів, похвалив цілеспрямованість українських захисників.

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"Щодо окремих пілотів…. Це важко. Знаєте, вони ж люди. Їм потрібен відпочинок. Кожну хвилину, коли вони не сплять і не беруть активної участі у бойових діях, а це те, що ви повинні робити поза боєм - спати і відпочивати, ми просимо їх знову вивчати все про свою роботу на новій мові, новому обладнанні і навіть з новою тактикою. Це довгий шлях. І те, як вони роблять це, я глибоко вражений і захоплююся їхньою мужністю", - сказав Грінбург.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

За словами військового, імовірно, українці побачать ці літаки ближче до кінця року.

"Це лише моє припущення. Але імовірно ви побачите їх ще цього року, у 2024-му. Я розумію, що це може означати самий кінець року. Я не втаємничений у жодному спеціальну інформацію. Але я думаю, що спершу ви не побачите нічого на очах у громадськості, а потім ви побачите все", - зазначив американець.

Зокрема, ідеться про інфраструктуру, яка розрахована під нове озброєння, тощо.

"Те, що ми як громадськість бачимо: немає F-16, немає F-16, немає F-16… А потім скрізь раптом зʼявляться F-16!" - сказав Грінбург.

F-16 в Україні

Перші американські літаки F-16 з'являться в небі України орієнтовно в червні 2024 року, писало видання Foreign Policy. Зазначалося, що 12 пілотів Повітряних сил ЗСУ мають завершити навчання управлінню західними винищувачами F-16 до кінця фінансового року в США.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна вже працює над адаптацією своєї інфраструктури під цей винищувач.

"Я, мабуть, тільки тим і займаюся, що коментую або спростовую те, що кажуть різні політики за океаном, у Європі та в нас в Україні щодо термінів можливої передачі, навчання, підготовки інфраструктури тощо. Єдине, що можу підтвердити - справді є план дій, він проходить, літаки готові передати наші партнери Україні", - зазначив Ігнат.

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