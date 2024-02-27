Спершу не побачите нічого: пілот США заінтригував новиною про F-16 в Україні

Україна зможе отримати американські винищувачі F-16 ближче до кінця 2024 року, заявив в інтервʼю Голосу Америки пілот F-16, підполковник ВПС США у відставці Пітер Грінбург.
За його словами, одним з найбільших викликів за цей період буде розбудова спеціальної інфраструктури в Україні під цю бойову авіацію НАТО.
Водночас американський військовий, який зараз тренує пілотів, похвалив цілеспрямованість українських захисників.
"Щодо окремих пілотів…. Це важко. Знаєте, вони ж люди. Їм потрібен відпочинок. Кожну хвилину, коли вони не сплять і не беруть активної участі у бойових діях, а це те, що ви повинні робити поза боєм - спати і відпочивати, ми просимо їх знову вивчати все про свою роботу на новій мові, новому обладнанні і навіть з новою тактикою. Це довгий шлях. І те, як вони роблять це, я глибоко вражений і захоплююся їхньою мужністю", - сказав Грінбург.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
За словами військового, імовірно, українці побачать ці літаки ближче до кінця року.
"Це лише моє припущення. Але імовірно ви побачите їх ще цього року, у 2024-му. Я розумію, що це може означати самий кінець року. Я не втаємничений у жодному спеціальну інформацію. Але я думаю, що спершу ви не побачите нічого на очах у громадськості, а потім ви побачите все", - зазначив американець.
Зокрема, ідеться про інфраструктуру, яка розрахована під нове озброєння, тощо.
"Те, що ми як громадськість бачимо: немає F-16, немає F-16, немає F-16… А потім скрізь раптом зʼявляться F-16!" - сказав Грінбург.
F-16 в Україні
Перші американські літаки F-16 з'являться в небі України орієнтовно в червні 2024 року, писало видання Foreign Policy. Зазначалося, що 12 пілотів Повітряних сил ЗСУ мають завершити навчання управлінню західними винищувачами F-16 до кінця фінансового року в США.
За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна вже працює над адаптацією своєї інфраструктури під цей винищувач.
"Я, мабуть, тільки тим і займаюся, що коментую або спростовую те, що кажуть різні політики за океаном, у Європі та в нас в Україні щодо термінів можливої передачі, навчання, підготовки інфраструктури тощо. Єдине, що можу підтвердити - справді є план дій, він проходить, літаки готові передати наші партнери Україні", - зазначив Ігнат.
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