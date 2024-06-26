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Світла стане більше: у Міненерго сказали, коли українцям чекати на покращення

Марія Николишин
26 червня 2024, 17:33
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Росіяни дуже добре знають, які саме об'єкти треба атакувати, щоб завдати максимальної шкоди енергетичній системі, сказали в Міненерго.
Світла стане більше: у Міненерго сказали, коли українцям чекати на покращення
Ситуація з відключеннями світла може стати кращою / колаж: Главред, фото: pixabay

Після останніх ударів країни-агресорки Росії по енергосистемі в Україні зберігається дефіцит електроенергії. Ситуація з відключеннями світла стане кращою, коли будуть завершені ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

Вона зауважила, що зараз фахівці проводять технічне обслуговування всіх доступних енергетичних і генерувальних потужностей, щоб без особливих проблем пройти осінньо-зимовий період.

"Зараз нам усім дуже складно терпіти відключення, але ми всі маємо розуміти, що взимку буде набагато гірше. Тому ми намагаємося зараз зробити все можливе, щоб доступні потужності, і ті, які ми відновлюємо після пошкоджень, безперебійно працювали протягом осінньо-зимового періоду", - сказала чиновниця.

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За її словами, ситуація зі світлом стане кращою, коли проведуть техобслуговування і завершаться ремонти, насамперед на атомних блоках, які забезпечують понад половину покриття потреб.

"Після суботніх атак продовжуємо відновлення, тож справді дефіцит через спекотну погоду трохи збільшився в ці дні. Однак, думаю, що скоро ситуація покращиться, якщо не буде додаткових обстрілів", - наголосила Гринчук.

Вона також додала, що росіяни дуже добре знають, які саме об'єкти треба атакувати, щоб завдати максимальної шкоди енергетичній системі.

"Система цілісна і ми робимо все, щоб у наступні місяці у нас було набагато більше електроенергії", - підсумувала заступниця міністра енергетики.

Світла стане більше: у Міненерго сказали, коли українцям чекати на покращення
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто така Світлана Гринчук?

Світлана Гринчук - заступник міністра енергетики України з 05 вересня 2023 року, зазначили у Міненергетики.

Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через постійні обстріли з боку російських окупантів.

В той же час, наразі рано робити прогнози щодо енергетичної ситуації в Україні в осінньо-зимовий період. Частину критичного обладнання вдалося відновити.

Крім того, відомо, що уникнути відключень електрики в осінньо-зимовий період 2024/2025 років буде важко через значні пошкодження енергетичної інфраструктури.

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