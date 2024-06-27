Скоро відключень світла стане більше: у ДТЕК назвали терміни

Навантаження на енергосистему збільшується через обстріли, ремонт енергоблоків АЕС і спекотну погоду.

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У липні-серпні періоди відключень світла збільшаться / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що українцям слід готуватися до того, що періоди відключень світла збільшаться. Це, ймовірно, відбудеться в липні-серпні, коли буде пікове споживання електроенергії в Україні.

Як сказав Сахарук в інтерв'ю РБК-Україна, навантаження на енергосистему збільшується через обстріли, ремонт енергоблоків АЕС і спекотну погоду. Це підтверджує остання декада червня, коли періоди відключень істотно збільшилися. Однак, нинішні показники - це ще не межа.

"Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас - липень і серпень. Причина - велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках будуть, на жаль, збільшуватися", - сказав представник ДТЕК.

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Коли відключення будуть коротшими - прогноз

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що наприкінці серпня цього року відключення світла можуть стати коротшими - вони можуть тривати до 4-6 годин на добу. Восени за сприятливих умов ситуація може бути досить комфортною.

За його словами, на енергооб'єктах, які були пошкоджені через удари країни-агресора Росії, зараз тривають ремонти. Тому є ймовірність того, що до кінця літа ситуація з електроенергією може покращитися.

РФ атакує об'єкти енергетики в Україні - наслідки

Через постійні російські обстріли в Україні застосовуються стабілізаційні відключення світла. Взимку ситуація може погіршитися - світло може бути всього по кілька годин на добу. Такий песимістичний сценарій озвучив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

РФ атакувала більшу частину електростанцій. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар пояснив, на чому тримається енергетика України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив невтішну заяву щодо відключень світла. За його словами, економія електроенергії буде частиною нашого життя в наступні роки.

Президент України Володимир Зеленський анонсував "революцію" в генерації та швидке відновлення потужностей. Він наголосив, що в короткій перспективі має реалізуватися швидке та недороге відновлення всіх енергооб'єктів, які можна зараз відновити, і попросив у міжнародних партнерів підтримки в цьому.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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